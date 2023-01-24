Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Image
Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
Email de contato
Redes sociais
Renata Rasseli

Capixabas celebram a chegada do Ano Novo Chinês com festa em Vitória

Publicado em
24 jan 2023 às 02:30
Lam Suki, Ilda Tse e Lauri Chin
Lam Suki, Ilda Tse e Lauri Chin: na tarde de festa de chegada do ano novo chinês em Vitória Crédito: Monica Zorzanelli

Bem-vindo! 

A chegada do Ano Novo Chinês foi celebrada em terras capixabas, neste sábado (21), na Casa Lai, antigo restaurante Lai, em Jardim da Penha. A festa contou a tradicional Dança do Dragão, demonstrações de Kung Fu, aulas caligrafia chinesa, origami, comidas típicas chinesas e mostra de artesanato.  Na tradição chinesa,  2023 é o ano do Coelho, símbolo da paz, do intelecto e de cautela. "Vai ser um ano de harmonia, de boas conversas ao redor da mesa, de diplomacia", diz Lam Suki, uma das organizadoras do evento. Confira quem passou pela festa na galeria de fotos de Mônica Zorzanelli.

INAUGURAÇÃO

Adran Bulcão, Juliana Modenese e Thammy Chiabai
Adran Bulcão, Juliana Modenese e Thammy Chiabai: na inauguração da Recompré, na Praia da Costa, Vila Velha Crédito: Divulgação

NO CAPARAÓ

No feriadão de Tiradentes, em abril, todos os caminhos levam ao charme do Caparaó: a região ganha um novo festival de música, o Guaçuí Jazz & Blues Festival, de 21 a 23 de abril, na Casa da Prata, em meio à natureza preservada e às margens do Rio Itabapoana. A idealização é de Elias Carvalho Soares, mesmo criador do Festival de Inverno de Guaçuí - que neste ano fará uma pausa no calendário de eventos do Estado. O Guaçuí Jazz & Blues Festival em breve anuncia as atrações - inclusive nacionais. A ideia é conjugar o melhor do jazz, do blues e da MPB numa época em que os termômetros no Caparaó são agradáveis, girando em torno dos 16ºC, reunindo o público em meio a natureza, com bons vinhos e ótima gastronomia.

CARNAVAL 2021

Rachel Pires com as lindinhas Carol, Gabi, Laura e Brigida
Rachel Pires, da Nuvem Sublimação,  com as lindinhas Carol, Gabi, Laura e Brigida em ensaio para o Carnaval 2023 com cangas personalizadas Crédito: Divulgação

Meridional Cariacica 1

O Hospital Meridional de Cariacica inicia 2023 com 62 novos leitos, sendo 11 de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e 51 de internação. O aumento no número de leitos foi possível graças as obras de expansão do hospital. Fazem parte desta ampliação, também, cinco novas salas cirúrgicas e dez leitos que, futuramente, serão ocupados pelos pacientes de transplante de medula óssea.

Meridional Cariacica 2

“O aumento da complexidade e criação de novos leitos visa trazer ainda mais conforto e segurança para os pacientes e equipes médicas”, afirma o diretor médico da Rede Meridional, Marcus Leitão. Quando o hospital estiver em seu pleno funcionamento, serão gerados mais de cem empregos diretos, aumentando ainda mais a capacidade de atendimento, revelou.

ANIVERSÁRIO

Francielly Ramos e Marcelo Pimentel
A aniversariante Francielly Ramos e Marcelo Pimentel: em noite  parabéns pra você, na Mata da Praia, em Vitória Crédito: Cloves Louzada

A vingança pode sair caro

No novo capítulo da separação da cantora Shakira e do jogador de futebol Gerard Piqué, a cantora detona o ex na letra de uma música. Trazendo para a nossa realidade, esse tipo de vingança pode ter consequências jurídicas no campo civil e criminal se houver exposição na internet, por exemplo. Quem explica é a advogada especialista em direito de família Carolina Nunes. “O direito à privacidade é constitucional, além da intimidade, por isso, explorar a imagem de um ex-companheiro ou companheira é passível de punição. Se essa exposição for humilhando e fazendo chacota, a punição pode ser até na esfera criminal”, pois há tipificação dos chamados crimes contra a honra.

Live gastronômica

A expert em confeitaria, Paola Cakes, que também é embaixadora da Farinha de Trigo Regina comanda a próxima live gastronômica da Buaiz Alimentos para ensinar a sua receita de maior sucesso: o famoso bolo de pote. A live será transmitida no Instagram @buaizalimentos, no dia 26, às 19h. Na ocasião, Paola fará diversas opções de bolo de pote com sabores que são a cara do verão.

SHOW

Luis Carlos e Éliton Perini conferiram o “Show dos Sucessos” de Zé Ramalho
Luis Carlos e Éliton Perini conferiram o “Show dos Sucessos” de Zé Ramalho, na sexta-feira (20), no Espaço Patrick Ribeiro Crédito: Edu Hargreaves

Veja Também

Depois do sucesso em Guarapari, Ivete retorna para show em Vitória

Carnaval 2023: Baile Voador fecha parceria com "HZ" da Rede Gazeta

Eurotour: Capixabas desvendam as belezas da Espanha

A Gazeta integra o

Saiba mais
Arte Casamento Cultura Festa de Aniversário
Viu algum erro ?
Se você notou alguma informação incorreta em nosso conteúdo, clique no botão e nos avise, para que possamos corrigi-la o mais rápido o possível

© 1996 - 2020 A Gazeta. Todos os direitos reservados

Privacidade e Segurança