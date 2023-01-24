Capixabas celebram a chegada do Ano Novo Chinês com festa em Vitória

A chegada do Ano Novo Chinês foi celebrada em terras capixabas, neste sábado (21), na Casa Lai, antigo restaurante Lai, em Jardim da Penha. A festa contou a tradicional Dança do Dragão, demonstrações de Kung Fu, aulas caligrafia chinesa, origami, comidas típicas chinesas e mostra de artesanato. Na tradição chinesa, 2023 é o ano do Coelho, símbolo da paz, do intelecto e de cautela. "Vai ser um ano de harmonia, de boas conversas ao redor da mesa, de diplomacia", diz Lam Suki, uma das organizadoras do evento. Confira quem passou pela festa na galeria de fotos de Mônica Zorzanelli.