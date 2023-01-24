Capixabas celebram a chegada do Ano Novo Chinês com festa em Vitória

A chegada do Ano Novo Chinês foi celebrada em terras capixabas, neste sábado (21), na Casa Lai, antigo restaurante Lai, em Jardim da Penha. A festa contou a tradicional Dança do Dragão, demonstrações de Kung Fu, aulas caligrafia chinesa, origami, comidas típicas chinesas e mostra de artesanato. Na tradição chinesa, 2023 é o ano do Coelho, símbolo da paz, do intelecto e de cautela. "Vai ser um ano de harmonia, de boas conversas ao redor da mesa, de diplomacia", diz Lam Suki, uma das organizadoras do evento. Confira quem passou pela festa na galeria de fotos de Mônica Zorzanelli.

No feriadão de Tiradentes, em abril, todos os caminhos levam ao charme do Caparaó: a região ganha um novo festival de música, o Guaçuí Jazz & Blues Festival, de 21 a 23 de abril, na Casa da Prata, em meio à natureza preservada e às margens do Rio Itabapoana. A idealização é de Elias Carvalho Soares, mesmo criador do Festival de Inverno de Guaçuí - que neste ano fará uma pausa no calendário de eventos do Estado. O Guaçuí Jazz & Blues Festival em breve anuncia as atrações - inclusive nacionais. A ideia é conjugar o melhor do jazz, do blues e da MPB numa época em que os termômetros no Caparaó são agradáveis, girando em torno dos 16ºC, reunindo o público em meio a natureza, com bons vinhos e ótima gastronomia.