Depois do sucesso em Guarapari, Ivete retorna para show em Vitória

Depois do mega sucesso no show, no início deste mês, em Guarapari, a cantora Ivete Sangalo retorna aos palcos do ES ainda neste ano, para um show em Vitória, com data e local a serem divulgados em breve. Quem garante são os produtores Cícero Ribeiro e Mayka Schneider, que estão de malas prontas para o Carnaval de Salvador, onde Veveta promete levantar poeira com o hit "Tudo Cria da Ivete", parte do EP carnavalesco #ChegaMais, que acaba de ser lançado. Cícero Ribeiro é parceiro de Ivete Sangalo há 28 anos no Espírito Santo. Veveta é madrinha de casamento com sua esposa Mayka Schneider e se intitula "tia Ivete" do filho do casal, Davi Schneider. O casal, ao lado do filho, recebeu a cantora no P12 Guarapari, onde Cicero é um dos sócios e nossa diva vibrou ao revê-los após 3 anos por causa da pandemia. Veja as fotos do show em Guarapari.