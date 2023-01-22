Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Image
Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
Email de contato
Redes sociais
Renata Rasseli

Depois do sucesso em Guarapari, Ivete retorna para show em Vitória

Publicado em
22 jan 2023 às 02:30
Ivete Sangalo
Ivete Sangalo levantou poeira em show na P12 Guarapari Crédito: Lucas Bende

Veveta na P12

Depois do mega sucesso no show, no  início deste mês, em Guarapari, a cantora Ivete Sangalo retorna aos palcos do ES ainda neste ano, para um show em Vitória, com data e local a serem divulgados em breve. Quem garante são os produtores Cícero Ribeiro e Mayka Schneider, que estão de malas prontas para o Carnaval de Salvador, onde Veveta promete levantar poeira com o hit "Tudo Cria da Ivete", parte do EP carnavalesco #ChegaMais, que acaba de ser lançado.   Cícero Ribeiro é parceiro de Ivete Sangalo há 28 anos no Espírito Santo. Veveta é madrinha de casamento com sua esposa Mayka Schneider e se intitula "tia Ivete" do filho do casal, Davi Schneider. O casal, ao lado do filho, recebeu a cantora no P12 Guarapari, onde Cicero é um dos sócios e nossa diva vibrou ao revê-los após 3 anos por causa da pandemia. Veja as fotos do show em Guarapari.

VERÃO 2023

Elissa Ammar e Mauricio Frota
Elissa Ammar e Mauricio Frota: sob o sol de Caraíva! Crédito: Mônica Zorzanelli

Borbulhas renomadas

O renomado espumante Valmarino & Churchil Nature Prestige foi o escolhido pelo casal Rodrigo e Joana Barbosa para brindar o lançamento do Una Residence, em coquetel para convidados seletos na terça-feira. O borbulhante possui acidez acentuada e marcante, paladar único, grande persistência e um excelente corpo e deve conquistar os paladares mais exigentes.

Participação especial

Arthur Galvão, mentor empresarial especialista em mercado de alto padrão, estará na próxima terça-feira (24), no auditório do SEBRAE em Vitória, ao lado do maior nome de formação de lideranças do Brasil, Jamil Albuquerque e do expert em Mentalidade de Alta Performance, Lucas Fonseca, para o evento ''Desconforto: Como liderar pessoas para realizarem mais do que elas acreditam ser capazes''.

QUERIDOS DE RR

O empresário Diego Lobato recebeu o chef mais querido do Estado, Juarez Campos, para um bate-papo descontraído e cheio de humor, que estará em breve nas redes de sua startup
O empresário Diego Lobato recebeu o chef mais querido do Estado, Juarez Campos, para um bate-papo descontraído e cheio de humor, que estará em breve nas redes de sua startup Crédito: Divulgação

Carnaval Carnaval de Salvador Carnaval de Vitória Ivete Sangalo Música
Viu algum erro ?
Se você notou alguma informação incorreta em nosso conteúdo, clique no botão e nos avise, para que possamos corrigi-la o mais rápido o possível

© 1996 - 2020 A Gazeta. Todos os direitos reservados

Privacidade e Segurança