Festival de Cinema de Vitória celebra 30 anos com duas edições em 2023

Para comemorar os 30 anos do maior evento de cinema e audiovisual do Espírito Santo, o Festival de Cinema de Vitória, a produtora cultural Lucia Caus, da Galpão Produções, está preparando dois encontros para este ano. O primeiro será entre 13 e 17 de junho, em que o público irá conferir uma programação retrospectiva especial com longas e curtas-metragens que marcaram a história do festival. Já o segundo, de 19 a 24 setembro, será a edição inédita do evento que apresentará a safra atual e inédita do cinema brasileiro, além de debates, mesas redondas e homenagens. Em tempo: Lucia Caus e Larissa Delbone estão a caminho de Minas Gerais para participarem da 26ª edição da Mostra de Cinema de Tiradentes. Além de prestigiar a abertura do evento, a dupla participa no sábado (20), do Fórum de Tiradentes iniciativa que pretende revisitar, discutir e propor recomendações do setor audiovisual para o novo Governo Federal. O evento contará com as presenças da Ministra da Cultura Margareth Menezes, da Ministra do STF Carmen Lúcia e do Secretário de Cultura do Espírito Santo Fabrício Noronha.