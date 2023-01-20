Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Image
Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
Email de contato
Redes sociais
Renata Rasseli

Festival de Cinema de Vitória celebra 30 anos com duas edições em 2023

Publicado em
20 jan 2023 às 02:30
Festival de Cinema de Vitória
Festival de Cinema de Vitória Crédito: Levi Mori
Para comemorar os 30 anos do maior evento de cinema e audiovisual do Espírito Santo, o Festival de Cinema de Vitória, a produtora cultural Lucia Caus, da Galpão Produções, está preparando dois encontros para este ano. O primeiro será entre 13 e 17 de junho, em que o público irá conferir uma programação retrospectiva especial com longas e curtas-metragens que marcaram a história do festival. Já o segundo, de 19 a 24 setembro, será a edição inédita do evento que apresentará a safra atual e inédita do cinema brasileiro, além de debates, mesas redondas e  homenagens. Em tempo: Lucia Caus e Larissa Delbone estão a caminho de Minas Gerais para participarem da 26ª edição da Mostra de Cinema de Tiradentes. Além de prestigiar a abertura do evento, a dupla participa no sábado (20), do Fórum de Tiradentes iniciativa que pretende revisitar, discutir e propor recomendações do setor audiovisual para o novo Governo Federal. O evento contará com as presenças da Ministra da Cultura Margareth Menezes, da Ministra do STF Carmen Lúcia e do Secretário de Cultura do Espírito Santo Fabrício Noronha.

QUERIDOS DE RR

Hugo e Ana Caiado
Hugo e Ana Caiado: em convenção da Boticário, em Vila Velha  Crédito: Cloves Louzada

NOVA CASA DE FESTAS 

Vila Velha vai ganhar um novo espaço de festas em março.  De frente para o mar de Itaparica, com 800 metros quadrados, o Happy Hall será uma casa de eventos versátil e completa, preparada para atender festas de aniversários e eventos para adultos e crianças. 

HOMENAGEM

Mercado imobiliário

Joana e Rodrigo Barbosa vão receber convidados para o lançamento de seu Una Residence, o prédio mais alto e cosmopolita da cidade, na Ilha de Monte Belo, na terça-feira (24).  O bufê será assinado por Karla Brandão e Stella Miranda está cuidando da produção. 

Parabéns pra você!

Helvia Abaurre celebra aniversário na quarta-feira (25), no condomínio Alto da Bacutia, em Guarapari. 

#50anos

Bianca Nicchi convida para sua festa de aniversário de 50 anos, no dia 10 de fevereiro, no Lareira Up, em Vitória. 

Tour cultural

Gorete Thorey parte na próxima semana para Curitiba para tour cultural. Vai visitar o ateliê da artista Tatiana Stropp e a exposição do escultor Jaume Plensa, reconhecido mundialmente por suas grandes esculturas públicas, no Museu Oscar Niemeyer.

NOITE DE AUTÓGRAFOS

Eliton Perini e Zico
Eliton Perini e Zico: na noite de autógrafos de  “A História de todos os gols de Zico”,  nesta terça-feira (17), no Colégio Lusíadas, em Campo Grande, Cariacica Crédito: Léo Silveira

Partiu, Itália!

O professor do Programa de Mestrado e Doutorado da FDV Jose Luis Bolzan e a advogada criminalista e mestranda Lígia Kunzendorff Mafra embarcam para Itália, rumo a Universidade de Firenze, para apresentar um trabalho no Simpósio Doutoral Ítalo-Brasileiro. Por lá, eles também acompanham evento que vai discutir o tema "Refugiados, estrangeiros, trabalhadores escravos, presos e deficientes: como defender a dignidade e a liberdade dos sujeitos marginalizados”. Marido de Lígia, o advogado criminalista Homero Mafra também embarca e vai aproveitar a charmosa cidade da região da Toscana.

Consultoria de estilo

A colunista de moda de HZ, Karla Furlan,  acaba de lançar sua consultoria de estilo em grupo, com valor acessível. A consultoria permite ajudar todas a se expressar por meio da moda, a partir do biotipo e estilo pessoal, com técnicas de montagem de looks e compras assertivas. Será no dia 29 de janeiro, na Praia da Costa. 

MERCADO IMOBILIÁRIO

Renan Machado,André Pretti,Lívia Giacomin,Thiago Sirtoli
Renan Machado, André Pretti, Lívia Giacomin e Thiago Sirtoli: em noite de entrega de empreendimento da Mivita Construtora, em Vitória Crédito: Cloves Louzada

Veja Também

Tereza Aragão celebra aniversário em festa "only for women" em Vitória

Vera e Edivanil Perenzin comemoram Bodas de Ouro em Vitória; veja fotos

Alice Devens comemora 16 anos com festa em Vitória; veja fotos

A Gazeta integra o

Saiba mais
Arte Casamento Cultura Festa de Aniversário Festival de Cinema de Vitória
Viu algum erro ?
Se você notou alguma informação incorreta em nosso conteúdo, clique no botão e nos avise, para que possamos corrigi-la o mais rápido o possível

© 1996 - 2020 A Gazeta. Todos os direitos reservados

Privacidade e Segurança