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Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Vera e Edivanil Perenzin comemoram Bodas de Ouro em Vitória; veja fotos

Publicado em
15 dez 2022 às 02:30
Bodas de Vera e Edivanil Perenzin
Vera e Edivanil Perenzin e os filhos Enrico, Mariana, André e Caio: celebrando as Bodas de Ouro em família! Crédito: KD Imagem

 Vera&Edivanil 

Queridos de RR, Vera e Edivanil Perenzin celebraram as Bodas de Ouro no sábado (10), em cerimônia religiosa na Igreja São Gonçalo, ministrada pelo Padre Renato Criste. Em seguida, o casal, ao lado dos filhos Enrico, Mariana, André e Caio, do genro Américo Buaiz e das noras Júnia e Bia, e dos netos,  festejou os 50 anos de casamento com almoço em família, no Lareira Up. O catering super elogiado ficou a cargo do próprio Lareira. A decoração foi assinada por Rebeca Duarte e o bolo por Júnior Vieira. Jackson Lima e banda ferveram a pista. Veja as fotos da KD Imagem.

ANIVERSÁRIO

Paulo Meyerfreund e Kitia Perciano
O aniversariante Paulo Meyerfreund e Kitia Perciano: em noite de festa na sexta-feira (09), na Casa Lounge, em Vitória Crédito: Liliane Gabeira

CONFRATERNIZAÇÃO

Confraternização

A Nazca promove sua confraternização de final de ano nesta sexta-feira (16), na  Arena APX BTG Reserva Vitória. “Vamos nos reunir para agradecer pelo ano, obras concluídas e já de olho em novos projetos para 2023”, afirma Breno Peixoto, um dos diretores da incorporadora.

Pé na areia e moqueca

Um dos mais antigos e charmosos points de Guarapari reabre as portas reformado no próximo dia 23 de dezembro. Na bela praia de Guaibura, o Amizade vai contar com decoração tipicamente praiana. Pai e filho, Amizade e Amizadinha estarão por lá, celebrando com os fregueses as cinco décadas da casa pé na areia servindo sua saborosa moqueca.

Tributo para Gal

Vincenzo Guizzardi e Thamires Hoehene convidam para um show tributo a Gal Costa. A banda Xá da Índia irá performar os grandes sucesso da diva da MPB, com participação das cantoras Aline Maria, Luiza Dutra e Rany Baby. O evento acontece em Jucutuquara nesta sexta, 16.

FESTA

Jessica Polese (pneumologista) e Humberto Pinto
O casal de médicos Jessica Polese (pneumologista) e Humberto Pinto (cirurgião plástico): em confraternização da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP-ES) Crédito: Damon Almeida

Degustação harmonizada

Fim de ano em grande estilo. Joana e Rodrigo Barbosa recebem hoje (15/12) em seu Happy Taj para degustação de vinhos harmonizada com delícias da chef Karla Brandão. À frente da escolha dos rótulos, está a sommeliere Márcia Lopes, que vai encerrar a noite com o Obra Prima Malbec, produzido pela família Cassone.

Telemedicina em Anchieta

Anchieta será o próximo município a contar com o MedAssist, plataforma de teleconsulta desenvolvida pela MedTI, empresa comandada pelo ortopedista Nilo Neto. A partir desta quinta-feira (16), a população terá acesso a um ortopedista 24 horas no Pronto Atendimento mais próximo. Vale destacar que a plataforma está presente em Muqui, Muniz Freire, Laranja da Terra, além de Fernando de Noronha, no Mato Grosso, e outros Estados.

Natal com inclusão social

 A nossa maestra Alice Nascimento prepara com muito carinho o novo espetáculo “Chegou o Natal”, nesta sexta-feira (16), com os jovens do Algazarra Coral, a Filarmônica de Mulheres do ES e o Coral Unimed Vitória. A apresentação será no Sesc Glória e é acessível a portadores de quaisquer tipos de deficiências, com tradução simultânea de libras.

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