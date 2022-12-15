Vera e Edivanil Perenzin comemoram Bodas de Ouro em Vitória; veja fotos

Queridos de RR, Vera e Edivanil Perenzin celebraram as Bodas de Ouro no sábado (10), em cerimônia religiosa na Igreja São Gonçalo, ministrada pelo Padre Renato Criste. Em seguida, o casal, ao lado dos filhos Enrico, Mariana, André e Caio, do genro Américo Buaiz e das noras Júnia e Bia, e dos netos, festejou os 50 anos de casamento com almoço em família, no Lareira Up. O catering super elogiado ficou a cargo do próprio Lareira. A decoração foi assinada por Rebeca Duarte e o bolo por Júnior Vieira. Jackson Lima e banda ferveram a pista. Veja as fotos da KD Imagem.