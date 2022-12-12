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Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Veja quem prestigiou o lançamento do Anuário ES 2022 de A Gazeta; fotos

Publicado em
12 dez 2022 às 15:38
Teco Medina, Pedro Lins, Abdo Filho e Marcello Moraes
Alvaro Duboc, Teco Medina, Pedro Lins, Abdo Filho e Marcello Moraes: no almoço de lançamento do Anuário A GAZETA Crédito: Arthur Louzada
Foi sucesso o almoço de lançamento do Anuário Espírito Santo, nesta segunda-feira (12), no cerimonial Oásis, em Vitória.  O evento contou com o painel “ESG: Quem faz a diferença para um mundo mais verde, ético e humano”, comandado pelo colunista de A Gazeta Abdo Filho, pelo professor Associado da FDC Pedro Lins e pelo consultor financeiro e comentarista da CBN Teco Medina. Neste ano, o tema é voltado para a importância de se pensar em políticas voltadas para a sustentabilidade e inovação nas empresas.
O catering foi assinado pelo Le Buffet, com um receptivo leve, saboroso e itens de alta gastronomia, e a  produção  foi de Stella Miranda. A decoração valorizou elementos orgânicos, enaltecendo muito o verde e a natureza, além de contar com peças artesanais produzidas por artistas capixabas. O intuito foi prestigiar o bom uso das práticas ecológicas.
O grupo Intimidade do Samba animou a tarde com  chorinho e o samba da mais alta qualidade.  Veja as fotos de Arhur e Cloves Louzada.

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