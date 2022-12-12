Veja quem prestigiou o lançamento do Anuário ES 2022 de A Gazeta; fotos

O catering foi assinado pelo Le Buffet, com um receptivo leve, saboroso e itens de alta gastronomia, e a produção foi de Stella Miranda. A decoração valorizou elementos orgânicos, enaltecendo muito o verde e a natureza, além de contar com peças artesanais produzidas por artistas capixabas. O intuito foi prestigiar o bom uso das práticas ecológicas.