Veja quem prestigiou o lançamento do Anuário ES 2022 de A Gazeta; fotos

Foi sucesso o almoço de lançamento do Anuário Espírito Santo
, nesta segunda-feira (12), no cerimonial Oásis, em Vitória. O evento contou com o painel “ESG: Quem faz a diferença para um mundo mais verde, ético e humano”, comandado pelo colunista de A Gazeta Abdo Filho, pelo professor Associado da FDC Pedro Lins
e pelo consultor financeiro e comentarista da CBN Teco Medina.
Neste ano, o tema é voltado para a importância de se pensar em políticas voltadas para a sustentabilidade e inovação nas empresas.
O catering foi assinado pelo Le Buffet, com um receptivo leve, saboroso e itens de alta gastronomia, e a produção foi de Stella Miranda. A decoração valorizou elementos orgânicos, enaltecendo muito o verde e a natureza, além de contar com peças artesanais produzidas por artistas capixabas. O intuito foi prestigiar o bom uso das práticas ecológicas.
O grupo Intimidade do Samba animou a tarde com chorinho e o samba da mais alta qualidade. Veja as fotos de Arhur e Cloves Louzada.