A Gazeta lança Anuário Espírito Santo 2022 nesta segunda-feira

O ESG é um caminho de sustentabilidade ligado ao desenvolvimento global, onde empresas precisam se posicionar Crédito: Shutterstock

Nos últimos anos, o termo ESG (Environmental, Social and Governance - Meio ambiente, social e governança) está em alta entre as corporações que entendem a importância de se pensar em políticas voltadas para a sustentabilidade e a inovação.

Este é o tema do evento de lançamento do Anuário Espírito Santo 2022, que acontecerá nesta segunda-feira (12), às 11h, no cerimonial Oásis, em Vitória, com o painel “ESG: Quem faz a diferença para um mundo mais verde, ético e humano”, comandado pelo colunista de A Gazeta Abdo Filho, pelo professor Associado da FDC Pedro Lins e pelo consultor financeiro e comentarista da CBN Teco Medina.

Entre os convidados, empresários, gestores, governantes e donos de agências do mercado publicitário capixaba. O evento é uma realização de A Gazeta, que vai oportunizar o debate para lideranças capixabas que, diuturnamente, trabalham em suas pautas a preservação do meio ambiente e a possibilidade de um desenvolvimento econômico sustentável.

O diretor-geral da Rede Gazeta, Marcello Moraes, acredita que esse é um dos projetos mais longevos da empresa e, certamente, o que mais aproxima prefeituras, especialistas e estudiosos para entender potencialidades e desafios.

“Ter uma ferramenta como o Anuário de A Gazeta é uma forma de contribuirmos com alianças estratégicas e ajudarmos, com nossa expertise de comunicação, quem tem condições reais de promover maior desenvolvimento e fortalecimento do Espírito Santo", afirma Marcello.

O colunista de Economia e Negócios de A Gazeta, Abdo Filho, acredita que o Anuário seja um importante documento para tomada de decisões no Estado. “Acompanho o Anuário há muitos anos, que se consolidou como um grande e importante compilado de informações sobre quem investe e quem quer investir no ES, e que também serve para definição de políticas públicas, além de consulta de estudantes. É, sem dúvida, um valioso material para tomadores de decisões nas empresas”, acredita Abdo Filho.

Para Mikaella Campos, editora do Anuário ao lado de Joyce Merigueti, todo ano a ideia é apresentar um tema que possibilite uma reflexão mais profunda e uma análise da conjuntura econômica e social do Espírito Santo, para que o debate possa ir além dos dados.

“Queremos trazer informações que possam atualizar o segmento empresarial sobre as iniciativas que vêm sendo tocadas no Estado, além de revelar quem tem contribuído para a melhoria da economia capixaba”, explica.

A jornalista reforça que a pauta ESG é um tema global e que todo o mundo está atento às boas práticas das organizações, e por isso, nada melhor do que trazer essa discussão para o ES, com análises e mostrando como a indústria tem se colocado diante desses desafios envolvendo questões humanitárias, sociais e sustentáveis.

Revista

A edição impressa será distribuída em primeira mão durante o evento e também será enviada a assinantes anuais, além de distribuída a parceiros.

Também será disponibilizado nesta segunda-feira um link para o download da edição digital, em agazeta.com.br/anuario , que também trata conteúdos do Anuário.