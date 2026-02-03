Startup do ES recebe investimento e mira faturamento de meio bilhão

A startup capixaba Takeat, plataforma para gestão de restaurantes, recebeu uma injeção de R$ 14,3 milhões. A rodada foi capitaneada pela DGF, uma das mais tradicionais investidoras em venture capital do Brasil, com um aporte de quase R$ 13 milhões. O complemento foi feito pelos demais sócios da empresa, entre eles o Fundo Soberano do Estado do Espírito Santo que, em 2022, colocou R$ 400 mil na Takeat.

"É uma verdadeira mudança de patamar da nossa empresa. Até hoje, tínhamos recebidos aportes de R$ 1,7 milhão, agora, de uma única vez, receberemos mais de R$ 14 milhões. Nosso objetivo é acelerar o crescimento, fazer em um ano o que fizemos em cinco em meio, desde que a Teakeat foi fundada. Temos pouco mais de três mil restaurantes na nossa base, a meta é dobrar em um ano. Esse recurso vai permitir que façamos a expansão de maneira mais organizada", disse Miguel Carvalho, fundador e CEO da empresa.

O empresário trabalha com um horizonte de quatro anos. "Hoje, faturamos cerca de R$ 1,2 milhão por mês, pouco mais de R$ 14 milhões por ano. A meta é chegar a uma base de 40 mil restaurantes e a um faturamento de R$ 480 milhões. Vamos investir pesado no time comercial, com representantes espalhados pelo Brasil, principalmente Sul e Sudeste, e na agregação de serviços. Queremos oferecer uma estrutura completa para o dono de restaurante: da gestão, passando pela fidelização, cashback, até assessoria jurídica, de contabilidade e marketing. Estamos agregando pessoas especializadas ao nosso time e investindo forte em Inteligência Artificial", assinalou Carvalho. "O caminho passa por atrair operações que hoje estão com players de software, como Totvs, Linx e Colibri. São mais de 45 mil restaurantes, muitos grandes, com essas empresas. Vamos avançar neste nicho de mercado".

O fundador da Takeat, que está sediada dentro do Fonte Hub, da Rede Gazeta, chama atenção para o fato de o valuation (processo de avaliação de valor) da empresa ter sido multiplicado por mais de dez desde 2022, quando o Fundo Soberano fez o primeiro aporte.

Miguel Carvalho, hoje com 32 anos, carrega uma história interessante. Precisando ajudar a mãe em casa, ele começou a trabalhar como garçom, em um bar de Vitória, aos 14 anos. Ali ele começou a notar as dificuldades dos donos de restaurante. O que hoje é a Takeat começou a ser rascunhado no trabalho de conclusão do curso de Engenharia Civil que o empresário fez na Ufes. "Comecei a montar a empresa ali. Era garçom de uma hamburgueria de Vila Velha e eles foram o meu primeiro cliente. É impossível um restaurante ter cinco sistemas, a base de raciocínio da plataforma está aí, colocar uma série de serviços dentro de uma mesma plataforma".

Miguel Carvalho, fundador e CEO Takeat. Crédito: Carlos Alberto Silva

