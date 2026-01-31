Base de acionistas do Banestes cresce mais de 1.500% em sete anos

No final de 2018, o Banestes tinha 2.691 acionistas, no terceiro trimestre de 2025, bateu em 43,4 mil. Uma expansão de 1.512,7% em cinco anos. O crescimento exponencial se dá sem que o banco estadual tenha aumentado a quantidade de ações disponíveis ao mercado: o Estado segue com 92,37% do capital e os demais acionistas com 7,63%. O que mudou de lá para cá?

Na visão dos executivos do Banestes, a virada de chave se deu a partir de novembro de 2023, quando a política de dividendos do banco foi alterada. "Antes, a distribuição dos proventos era limitada a 40% do lucro líquido, mas o banco pagava sempre 25%. O novo estatuto subiu isso para 60% e o banco passou a remunerar o acionista muito melhor. Assim, o Banestes assumiu uma posição de bom pagador de dividendos, isso chama a atenção de um grupo relevante de investidores. Claro que a segurança do negócio é importante, mas creditamos esta expansão da base de acionistas principalmente a essa mudança do estatuto", explicou Silvio Grillo, Diretor de Relações com Investidores e de Finanças do Banestes.