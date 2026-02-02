Cafés especiais: Pronova muda estratégia e traz produção para Viana

A Pronova, marca de cafés especiais da Nater Coop , fez uma mudança importante em sua estrutura de produção. Toda a linha de torrefação, Venda Nova do Imigrante, Região Serrana do Espírito Santo, foi desativada. O beneficiamento está sendo todo feito na fábrica da Tristão, em Viana. Parte dos espaços que era utilizado seguem sendo usados pela empresa, outra parte foi vendida para a prefeitura de Venda Nova.

"O negócio principal da Pronova é vender via Amazon. Eles compram grandes lotes, assim a fábrica precisava ter uma capacidade importante, para dar conta dos pedidos, só que durante alguns períodos ela era pouco utilizada. Um custo alto e que não era utilizado da maneira mais eficiente, até pelas circunstâncias do negócio. Por isso, fizemos um acordo com o Grupo Tristão, utilizaremos a fábrica deles, que tem capacidade, quando for necessário. Além disso, por causa da localização, em Viana, a logística de transporte fica favorecida", explicou Marcelino Bellardt, CEO da Nater Coop.