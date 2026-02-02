Abdo Filho
Abdo Filho
Bastidores e informações exclusivas e relevantes sobre os negócios e a economia do Espírito Santo

Cafés especiais: Pronova muda estratégia e traz produção para Viana

A Pronova, marca de cafés especiais da Nater Coop, é muito forte na venda pelo e-commerce. Saída da antiga fábrica, em Venda Nova, tem a ver com ganho de eficiência

Vitória
Publicado em 02/02/2026 às 03h00
Sede do Grupo Tristão, em Viana, Espírito Santo
Complexo produtivo do Grupo Tristão, em Viana, Espírito Santo. Crédito: Abdo Filho

A Pronova, marca de cafés especiais da Nater Coop, fez uma mudança importante em sua estrutura de produção. Toda a linha de torrefação, Venda Nova do Imigrante, Região Serrana do Espírito Santo, foi desativada. O beneficiamento está sendo todo feito na fábrica da Tristão, em Viana. Parte dos espaços que era utilizado seguem sendo usados pela empresa, outra parte foi vendida para a prefeitura de Venda Nova.

"O negócio principal da Pronova é vender via Amazon. Eles compram grandes lotes, assim a fábrica precisava ter uma capacidade importante, para dar conta dos pedidos, só que durante alguns períodos ela era pouco utilizada. Um custo alto e que não era utilizado da maneira mais eficiente, até pelas circunstâncias do negócio. Por isso, fizemos um acordo com o Grupo Tristão, utilizaremos a fábrica deles, que tem capacidade, quando for necessário. Além disso, por causa da localização, em Viana, a logística de transporte fica favorecida", explicou Marcelino Bellardt, CEO da Nater Coop.

Em 2025, a Pronova comercializou, na média, 100 mil embalagens de 500 gramas de café por mês.

Veja também

Base de acionistas do Banestes cresce mais de 1.500% em sete anos
Voos internacionais: Aeroporto de Vitória liberado para fazer imigração
Apagão de mão de obra: Findes faz raio-x para entender tamanho do problema

A Gazeta integra o

Saiba mais
Agronegócio Economia Espírito Santo Café capixaba indústria

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta.

Para melhorar a sua navegação, A Gazeta utiliza cookies e tecnologias semelhantes como explicado em nossa Politica de Privacidade. Ao continuar navegando, você concorda com tais condições.