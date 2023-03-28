Nater Coop quer ampliar venda de café especial via Amazon em mais de 60%

"A Amazon é um cliente nosso, não se trata de uma marketplace, vendemos diretamente para eles. O café especial, não falo apenas do nosso, é um produto em alta no mercado, as pessoas estão procurando. O nosso produto, o Pronova, entrega um ótimo café a um preço bastante competitivo. Pesquisas da Amazon mostram uma alta taxa de fidelização da clientela com o nosso produto. Não é algo que vive de campanhas, é um consumo ordinário e crescente", explicou Marcelino Bellardt, diretor-geral na Nater Coop.
A parceria com a Amazon começou em 2019, quando foram vendidos 2 mil pacotes de Pronova. De lá para cá houve uma expansão extraordinária, tanto que já está sendo estudada a inclusão de novos produtos. "Podemos vender o café com mais algum outro produto da nossa carteira, sempre pensando em algo diferenciado, que agregue valor para o cliente", argumenta Bellardt.
A Cooperativa dos Cafeicultores das Montanhas do Espírito Santo, de Venda Nova do Imigrante, batizada de Pronova, foi incorporada pela então Coopeavi, em março de 2015. Reconhecida pela excelência na produção sustentável por produtores da agricultura familiar, foi feito todo um trabalho dentro do mercado de cafés especiais. Atualmente, a Pronova atende mais de uma centena de cafeicultores. Cerca de 40% de todo o café colhido pelos cooperados vai para a unidade de torrefação, que fica em Venda Nova. A capacidade de processamento é de 600 kg por dia.