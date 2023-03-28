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Nater Coop quer ampliar venda de café especial via Amazon em mais de 60%

Cooperativa capixaba estabeleceu parceria com o maior e-commerce do mundo em 2019. Vendas de cafés especias do Espírito Santo estão em alta

Publicado em 28 de Março de 2023 às 19:32

Públicado em 

28 mar 2023 às 19:32
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

De acordo com o Incaper, o Espírito Santo é o maior produtor de café conilon do Brasil, responsável por 70% da produção nacional
Produção de café na Região Serrana do Espírito Santo Crédito: Acervo Nater Coop/Divulgação
A Nater Coop, antiga Coopeavi, quer ampliar as vendas de sua marca de cafés especiais, a Pronova, pela Amazon em 66%. No ano passado, a gigante do varejo online vendeu 90 mil embalagens (250g e 500g) do produto. Para 2023, a expectativa dos executivos da cooperativa é vender 150 mil embalagens.
"A Amazon é um cliente nosso, não se trata de uma marketplace, vendemos diretamente para eles. O café especial, não falo apenas do nosso, é um produto em alta no mercado, as pessoas estão procurando. O nosso produto, o Pronova, entrega um ótimo café a um preço bastante competitivo. Pesquisas da Amazon mostram uma alta taxa de fidelização da clientela com o nosso produto. Não é algo que vive de campanhas, é um consumo ordinário e crescente", explicou Marcelino Bellardt, diretor-geral na Nater Coop.
A parceria com a Amazon começou em 2019, quando foram vendidos 2 mil pacotes de Pronova. De lá para cá houve uma expansão extraordinária, tanto que já está sendo estudada a inclusão de novos produtos. "Podemos vender o café com mais algum outro produto da nossa carteira, sempre pensando em algo diferenciado, que agregue valor para o cliente", argumenta Bellardt.
A Cooperativa dos Cafeicultores das Montanhas do Espírito Santo, de Venda Nova do Imigrante, batizada de Pronova, foi incorporada pela então Coopeavi, em março de 2015. Reconhecida pela excelência na produção sustentável por produtores da agricultura familiar, foi feito todo um trabalho dentro do mercado de cafés especiais. Atualmente, a Pronova atende mais de uma centena de cafeicultores. Cerca de 40% de todo o café colhido pelos cooperados vai para a unidade de torrefação, que fica em Venda Nova. A capacidade de processamento é de 600 kg por dia. 

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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