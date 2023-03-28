Nater Coop quer ampliar venda de café especial via Amazon em mais de 60%

Produção de café na Região Serrana do Espírito Santo Crédito: Acervo Nater Coop/Divulgação

"A Amazon é um cliente nosso, não se trata de uma marketplace, vendemos diretamente para eles. O café especial, não falo apenas do nosso, é um produto em alta no mercado, as pessoas estão procurando. O nosso produto, o Pronova, entrega um ótimo café a um preço bastante competitivo. Pesquisas da Amazon mostram uma alta taxa de fidelização da clientela com o nosso produto. Não é algo que vive de campanhas, é um consumo ordinário e crescente", explicou Marcelino Bellardt, diretor-geral na Nater Coop.

A parceria com a Amazon começou em 2019, quando foram vendidos 2 mil pacotes de Pronova. De lá para cá houve uma expansão extraordinária, tanto que já está sendo estudada a inclusão de novos produtos. "Podemos vender o café com mais algum outro produto da nossa carteira, sempre pensando em algo diferenciado, que agregue valor para o cliente", argumenta Bellardt.