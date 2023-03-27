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Privatização

Dois grupos apresentam propostas para comprar a ES Gás

Os nomes dos interessados e os valores ofertados só serão conhecidos na sexta-feira (31), quando acontece o leilão. Companhia foi avaliada em R$ 1,32 bi

Publicado em 27 de Março de 2023 às 15:12

Públicado em 

27 mar 2023 às 15:12
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Gasoduto chegando à UPGN de Cacimbas, em Linhares, no Litoral Norte do Estado
Gasoduto chegando à UPGN de Cacimbas, em Linhares, no Litoral Norte do Estado Crédito: Agência Petrobras/Divulgação
Dois grupos apresentaram formalmente propostas para comprar a companhia responsável pela distribuição de gás no Espírito Santo, a ES Gás. A entrega dos envelopes se deu na manhã desta segunda-feira (27), o prazo terminou às 12h. Os nomes dos interessados e os valores ofertados só serão conhecidos na sexta-feira (31), quando acontece o leilão. 
Dentro do governo do Estado, dono de 51% das ações (os outros 49% são da Vibra), as expectativas são positivas. Com duas propostas sobre a mesa, provavelmente haverá disputa na sexta, ampliando consideravelmente a possibilidade de haver ágio. A ES Gás foi avaliada pelo BNDES, responsável pela modelagem da privatização, em R$ 1,326 bilhão. Vibra e governo do Estado já anunciaram que venderão todas as suas ações. Portanto, tudo dando certo na sexta, o governo estadual pode colocar mais de R$ 600 milhões no bolso.
Ao longo do último mês, período do roadshow (quando a ES Gás foi apresentada ao mercado), pelo menos quatro empresas se mostraram interessadas e procuraram formalmente os acionistas. Mas, ao final do prazo, foram duas propostas oficiais.
O governador Renato Casagrande e o vice-governador Ricardo Ferraço irão a São Paulo acompanhar o leilão, que está marcado para a tarde de sexta-feira na B3 (Bolsa de Valores de São Paulo).

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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