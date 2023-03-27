Dois grupos apresentam propostas para comprar a ES Gás

Dentro do governo do Estado, dono de 51% das ações (os outros 49% são da Vibra), as expectativas são positivas. Com duas propostas sobre a mesa, provavelmente haverá disputa na sexta, ampliando consideravelmente a possibilidade de haver ágio. A ES Gás foi avaliada pelo BNDES, responsável pela modelagem da privatização, em R$ 1,326 bilhão. Vibra e governo do Estado já anunciaram que venderão todas as suas ações. Portanto, tudo dando certo na sexta, o governo estadual pode colocar mais de R$ 600 milhões no bolso.