Inscrições abertas para cursos gratuitos da Vale com salário de R$ 2,2 mil

A Vale abriu inscrições para o Programa de Formação Profissional (PFP) no Espírito Santo, com a oferta de cursos técnicos gratuitos. O diferencial da oportunidade é a contratação no modelo CLT durante o período de qualificação, com salário mensal de R$ 2.225,16 e benefícios.





A iniciativa acontece em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) e contempla mais de 200 vagas na Grande Vitória.





O objetivo do programa é preparar profissionais para atuação nas áreas operacionais da empresa. Os candidatos podem escolher entre os cursos de:

elétrica;

soldador;

mecânica;

eletromecânica;

oficial de operação ferroviária;

operação portuária;

operador de equipamentos móveis.





A formação inclui uma etapa teórica, com aulas realizadas nas unidades do Senai, e uma fase prática dentro das operações da Vale, como a ferrovia e o Porto de Tubarão. O curso tem duração de 18 meses, com carga horária diária de 8 horas.