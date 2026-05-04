Inscrições abertas para cursos gratuitos da Vale com salário de R$ 2,2 mil

A Vale abriu inscrições para o Programa de Formação Profissional (PFP) no Espírito Santo, com a oferta de cursos técnicos gratuitos. O diferencial da oportunidade é a contratação no modelo CLT durante o período de qualificação, com salário mensal de R$ 2.225,16 e benefícios.
A iniciativa acontece em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) e contempla mais de 200 vagas na Grande Vitória.
O objetivo do programa é preparar profissionais para atuação nas áreas operacionais da empresa. Os candidatos podem escolher entre os cursos de:
elétrica;
soldador;
mecânica;
eletromecânica;
oficial de operação ferroviária;
operação portuária;
operador de equipamentos móveis.
Quem pode participar?
Para se inscrever, é necessário ter 18 anos ou mais, ensino médio completo e disponibilidade para as atividades teóricas e práticas. A oportunidade é voltada para moradores da Grande Vitória.
As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site oficial da Vale até o dia 10 de maio. O processo seletivo inclui provas online de português e raciocínio lógico, dinâmica em grupo e painel com gestores. A previsão é de que os candidatos aprovados sejam admitidos a partir de agosto.
Além do salário, os selecionados terão acesso a benefícios como assistência médica e odontológica, reembolso de medicamentos, seguro de vida, vale-alimentação e transporte.
Etapas do processo seletivo
Inscrições: até 10/05/2026, no site oficial da Vale
Provas online: até 10/05/2026
Dinâmica com consultoria: a partir de maio
Painel com gestor: a partir de junho
Avaliação psicológica: a partir de junho
Exames médicos e documentos: a partir de julho
Admissão: entre agosto e novembro