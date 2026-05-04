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Oportunidade

Inscrições abertas para cursos gratuitos da Vale com salário de R$ 2,2 mil

Formação em parceria com o Senai tem duração de 18 meses e inclui contratação CLT

Publicado em 04 de Maio de 2026 às 09:38

Larissa Cors

Larissa Cors

Publicado em 

04 mai 2026 às 09:38
Divulgação Programa de Formação Profissional Vale
 Jeferson Capela

A Vale abriu inscrições para o Programa de Formação Profissional (PFP) no Espírito Santo, com a oferta de cursos técnicos gratuitos. O diferencial da oportunidade é a contratação no modelo CLT durante o período de qualificação, com salário mensal de R$ 2.225,16 e benefícios.


A iniciativa acontece em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) e contempla mais de 200 vagas na Grande Vitória.


O objetivo do programa é preparar profissionais para atuação nas áreas operacionais da empresa. Os candidatos podem escolher entre os cursos de:

  • elétrica;

  • soldador;

  • mecânica;

  • eletromecânica;

  • oficial de operação ferroviária;

  • operação portuária;

  • operador de equipamentos móveis.

A formação inclui uma etapa teórica, com aulas realizadas nas unidades do Senai, e uma fase prática dentro das operações da Vale, como a ferrovia e o Porto de Tubarão. O curso tem duração de 18 meses, com carga horária diária de 8 horas.

Quem pode participar?

Para se inscrever, é necessário ter 18 anos ou mais, ensino médio completo e disponibilidade para as atividades teóricas e práticas. A oportunidade é voltada para moradores da Grande Vitória.


As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site oficial da Vale até o dia 10 de maio. O processo seletivo inclui provas online de português e raciocínio lógico, dinâmica em grupo e painel com gestores. A previsão é de que os candidatos aprovados sejam admitidos a partir de agosto.


Além do salário, os selecionados terão acesso a benefícios como assistência médica e odontológica, reembolso de medicamentos, seguro de vida, vale-alimentação e transporte.

Etapas do processo seletivo

  • Inscrições: até 10/05/2026, no site oficial da Vale

  • Provas online: até 10/05/2026

  • Dinâmica com consultoria: a partir de maio

  • Painel com gestor: a partir de junho

  • Avaliação psicológica: a partir de junho

  • Exames médicos e documentos: a partir de julho

  • Admissão: entre agosto e novembro

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