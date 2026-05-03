Marinha, Ibiraçu e Conselho do ES: 15 mil vagas em concursos e seleções

Quem quer ingressar no serviço público tem mais de 15 mil oportunidades abertas em 230 concursos públicos e processos seletivos em todo o país. Além das oportunidades iniciais, também há formação de cadastro de reserva para cargos efetivos e temporários.





As chances são destinadas a profissionais de todos os níveis de escolaridade, e os salários podem chegar a R$ 35 mil.





As vagas são para selecionar servidores em governos estaduais e municipais, instituições de ensino, câmaras, Justiça, polícias militares, entre outros órgãos.





O novo concurso da Marinha para admissão à Escola Naval, instituição de ensino superior que forma oficiais da corporação, oferece um total de 49 vagas, das quais 37 destinadas a homens e 12 a mulheres. Para participar, é necessário ter nível médio e idade entre 18 e 22 anos (completados até 30 de junho de 2027). O prazo segue até 13 de maio.