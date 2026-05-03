Marinha, Ibiraçu e Conselho do ES: 15 mil vagas em concursos e seleções

Quem quer ingressar no serviço público tem mais de 15 mil oportunidades abertas em 230 concursos públicos e processos seletivos em todo o país. Além das oportunidades iniciais, também há formação de cadastro de reserva para cargos efetivos e temporários.
As chances são destinadas a profissionais de todos os níveis de escolaridade, e os salários podem chegar a R$ 35 mil.
As vagas são para selecionar servidores em governos estaduais e municipais, instituições de ensino, câmaras, Justiça, polícias militares, entre outros órgãos.
O novo concurso da Marinha para admissão à Escola Naval, instituição de ensino superior que forma oficiais da corporação, oferece um total de 49 vagas, das quais 37 destinadas a homens e 12 a mulheres. Para participar, é necessário ter nível médio e idade entre 18 e 22 anos (completados até 30 de junho de 2027). O prazo segue até 13 de maio.
A Prefeitura de Ibiraçu, município que fica no Norte do Espírito Santo, anunciou a abertura de um concurso público com o objetivo de preencher 200 vagas e formar cadastro de reserva em funções de nível fundamental, médio, técnico e superior. Os salários variam de R$ 1.628,24 a R$ 10.805,88. Os interessados poderão se inscrever de 8 a 28 de maio de 2026.
O Conselho Regional dos Técnicos Industriais do Espírito Santo (CRT - ES), em Vitória, publicou um edital de processo seletivo público para o preenchimento de quatro vagas imediatas, além da formação de cadastro de reserva para funções de nível médio, nível técnico e nível superior. A remuneração chega a R$ 4.956,54. O atendimento aos candidatos ocorre até 8 de junho.
A Prefeitura de Vargem Alta tem oportunidades para agente de combate às endemias e agente comunitário de saúde, com salário de R$ 3.242. O candidato precisa ter o ensino médio. O prazo para se inscrever segue até 8 de junho.
A NAV Brasil Serviços de Navegação Aérea S.A. (NAV BRASIL), empresa estatal do governo federal, lançou edital de concurso com 130 oportunidades imediatas. Os salários iniciais vão de R$ 4.632,10 a R$ 10.868,68. As inscrições podem ser feitas até 28 de maio.
Leia mais sobre Concursos e Seleções