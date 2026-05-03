Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

230 editais

Marinha, Ibiraçu e Conselho do ES: 15 mil vagas em concursos e seleções

Salários iniciais podem chegar a R$ 35 mil mensais; há chances para advogado, contador, professor, guarda municipal, agente legislativo, agente de fiscalização, entre outros postos

Publicado em 03 de Maio de 2026 às 16:53

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

03 mai 2026 às 16:53

Quem quer ingressar no serviço público tem mais de 15 mil oportunidades abertas em 230 concursos públicos e processos seletivos em todo o país. Além das oportunidades iniciais, também há formação de cadastro de reserva para cargos efetivos e temporários. 


As chances são destinadas a profissionais de todos os níveis de escolaridade, e os salários podem chegar a R$ 35 mil. 


As vagas são para selecionar servidores em governos estaduais e municipais, instituições de ensino, câmaras, Justiça, polícias militares, entre outros órgãos.


O novo concurso da Marinha para admissão à Escola Naval, instituição de ensino superior que forma oficiais da corporação, oferece um total de 49 vagas, das quais 37 destinadas a homens e 12 a mulheres. Para participar, é necessário ter nível médio e idade entre 18 e 22 anos (completados até 30 de junho de 2027). O prazo segue até 13 de maio.

Fachada da Prefeitura de Ibiraçu Arquivo | A Gazeta

A Prefeitura de Ibiraçu, município que fica no Norte do Espírito Santo, anunciou a abertura de um concurso público com o objetivo de preencher 200 vagas e formar cadastro de reserva em funções de nível fundamental, médio, técnico e superior. Os salários variam de R$ 1.628,24 a R$ 10.805,88. Os interessados poderão se inscrever de 8 a 28 de maio de 2026.


O Conselho Regional dos Técnicos Industriais do Espírito Santo (CRT - ES), em Vitória, publicou um edital de processo seletivo público para o preenchimento de quatro vagas imediatas, além da formação de cadastro de reserva para funções de nível médio, nível técnico e nível superior. A remuneração chega a R$ 4.956,54. O atendimento aos candidatos ocorre até 8 de junho. 

A Prefeitura de Vargem Alta tem oportunidades para agente de combate às endemias e agente comunitário de saúde, com salário de R$ 3.242. O candidato precisa ter o ensino médio. O prazo para se inscrever segue até 8 de junho. 


A NAV Brasil Serviços de Navegação Aérea S.A. (NAV BRASIL), empresa estatal do governo federal, lançou edital de concurso com 130 oportunidades imediatas. Os salários iniciais vão de R$ 4.632,10 a R$ 10.868,68. As inscrições podem ser feitas até 28 de maio.

Leia mais sobre Concursos e Seleções

Prefeitura de Vitória anuncia novo concurso público com 32 vagas

Polícia Militar do ES vai abrir novo concurso com 100 vagas para área da Saúde

IPAJM prepara concurso para servidores com salário de até R$ 7 mil

Fui aprovado em concurso público. O que acontece agora?

Prefeitura de Vila Velha prepara concurso para auditor e cargos do magistério

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Concursos Concursos (ES) Concursos Públicos Processo Seletivo Ibiraçu Marinha
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Alerta para enchentes e seca em tempo real: o ES se prepara
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 10/05/2026
Serra x Vilavelhense, pela Copa Espírito Santo 2026
Vilavelhense vira, derrota o Serra e entra no G-4 da Copa Espírito Santo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados