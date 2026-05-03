Acidente entre dois veículos deixa seis pessoas feridas em Vargem Alta

Um Volkswagen Gol e um Ford Escort se envolveram em um acidente na noite de sábado (2), na localidade de Prosperidade, em Vargem Alta, Região Serrana do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, seis pessoas ficaram feridas e receberam atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para hospital na região.
De acordo com a polícia, o motorista do Gol disse que trafegava na pista quando o Escort invadiu a mão contrária, causando a batida. O motorista realizou o teste do etilômetro, que deu resultado negativo.
Já o condutor do Escort não pôde realizar o teste do etilômetro por causa de seu estado de saúde. Os dois carros estavam com a documentação regular. Não houve interdição de pista.