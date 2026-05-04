Mais de 5.770 vagas de emprego abertas nesta segunda-feira (4) no ES

As agências do Sine e do Trabalhador do Espírito Santo têm 5.772 vagas de emprego e estágio disponíveis nesta segunda-feira (4). Os interessados devem procurar as unidades, sem esquecer de levar os documentos pessoais.
As oportunidades são atualizadas diariamente e podem ser retiradas do sistema à medida que forem preenchidas. Há postos para trabalhar na indústria, supermercado, comércio, construção civil, entre outros setores.
Confira as vagas
AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE CARIACICA
Como se candidatar: Não há necessidade de agendamento prévio. A agência vai funcionar em um novo local: o Centro Administrativo, localizado na avenida Alice Coutinho, em Vera Cruz, ao lado da Câmara Municipal de Cariacica, das 8 às 18 horas. Por meio do WhatsApp da agência, os candidatos também poderão ter acesso às listas das vagas de emprego, acompanhar o processo seletivo e tirar dúvidas sobre agendamento e como se candidatar às vagas oferecidas semanalmente. Os munícipes podem enviar mensagens para o número (27) 98831-6008, de segunda a sexta, das 8h às 16 horas.
Vagas: 1.000, sendo 68 para pessoas com deficiência. Há oportunidades para bombeiro, caseiro, prensista, eletricista, ajudante de carga e descarga, operador logístico, vendedor, cozinheiro e padeiro, entre outros postos. Veja as vagas.
SINE DE CARIACICA
Como se candidatar: o trabalhador deve procurar a agência que funciona no Faça Fácil, Av. Aloizio Santos, 500, Santo André, Cariacica, das 8h às 17h
Vagas: 1.188. Há oportunidades para ajudante de carga e descarga, ajudante de obras, atendente de loja, auxiliar operacional de logística, carpinteiro, carregador, forneiro de padaria, montador de paletes, pedreiro, entre outras chances. Veja as vagas.
SINE DE VILA VELHA
Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, que funciona na Vila do Empreendedor, no subsolo do Boulevard Shopping, das 8h às 17h.
Vagas: 1.083. Há oportunidades para ajudante de obras, assistente administrativo, atendente de telemarketing, auxiliar de confeitaria, auxiliar de limpeza, camareira de hotel, encarregado de construção civil, estampador de tecido, frentista, entre outras chances. Veja as vagas.
SINE DA SERRA
Como se candidatar: os interessados devem comparecer na agência, localizada no bairro Portal de Jacaraípe, no Pró-cidadão, das 8 às 17 horas.
Vagas: 762. Há oportunidades para ajudante de cozinha, artífice de manutenção, atendente de farmácia, auxiliar de armazenamento, bombeiro hidráulico, confeiteiro, consultor de vendas, instalador de sistemas eletrônicos de segurança, instrutor de informática, polidor de veículos, entre outras chances. Veja as vagas.
SINE DE VITÓRIA
Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência que funciona na Casa do Cidadão, Avenida Maruípe, 2.544, Itararé, das 8h às 17h.
Vagas: 281. Há oportunidades para açougueiro, ajudante de obras, auxiliar de banco de sangue, oficial de manutenção predial, operador de caixa, pedreiro, servente, entre outras chances. Para verificar as oportunidades do Sine de Vitória, é necessário utilizar o filtro disponível na página. Veja as vagas.
SINE DE ANCHIETA
Como se candidatar: os interessados podem procurar a agência, das 8 às 17 horas, na Casa do Cidadão, Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 767, Centro.
Vagas: 24. Há oportunidades para assistente administrativo, garçom, cozinheiro, acabador de marmoraria, caseiro, entre outras chances. Veja as vagas.
SINE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, das 8 às 17 horas, que fica na Rua Costa Pereira, 90, Centro.
Vagas: 271. Há oportunidades para acabador de granito, armador de construção, auxiliar de linha de produção, banho e tosa de animais, cenotécnico, controlador de pragas, eletricista, motorista D, operador de produção, entre outros postos. Veja as vagas.
AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE MARATAÍZES
Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Av. Rubens Rangel, nº 1489, Ed. Itamaraty, Cidade Nova, das 8 às 17 horas.
Vagas: 109. Há oportunidades para agente de pátio, atendente de farmácia, auxiliar de expedição, embalador a máquina, empregada doméstica, operador de guindaste, trabalhador de preparação de limpeza de pescados, entre outras chances. Veja as vagas.
SINE DE ARACRUZ
Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Rua José Coutinho da Rocha, nº 140, bairro Vila Rica, das 8 às 17 horas.
Vagas: 130. Há oportunidades para ajudante florestal, lixador, oficial armador, operador de retroescavadeira, operador de equipamento, pintor jatista, técnico em enfermagem, vigilante visel, entre outras chances. Veja as vagas.
SINE DE LINHARES
Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência, das 8 às 13 horas, no Center Norte Conceição, que fica na Rua Florentino Avidos, no bairro Conceição.
Vagas: 311. Há oportunidades para ajudante de aterro, artífice, auxiliar de produção, caldeireiro, encanador, meio oficial, oficial de manutenção predial, operador de máquinas, promotor de vendas, soldador, entre outras chances. Veja as vagas.
SINE DE SÃO MATEUS
Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade que funciona, das 8 às 17 horas, na Avenida José Tozzi, nº2616, Bairro Boa Vista.
Vagas: 375.Há oportunidades para auxiliar de depósito, atendente de padaria, ajudante de depósito, ajudante de obras, embalador, eletricista, farmacêutico, operador de rolo chapa, professor de musculação, entre outras chances. Veja as vagas.
SINE DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
Como se candidatar: os interessados devem enviar os currículos para o e-mail: currí[email protected] com o número de CPF.
Vagas: 98. Há oportunidades para ajudante de manutenção, camareira de hotel, churrasqueiro, coletor de resinas, operador de máquina a fio, operador de prensa, polidor de granito, porteiro, entre outras chances. Veja as vagas.
SINE DE COLATINA
Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade que funciona, das 8 às 17 horas, na Av. Getúlio Vargas, 98, Centro.
Vagas: 75. Há oportunidades para auxiliar de corte, ajudante de eletricista, atendente de lanchonete, auxiliar de manutenção predial, encarregado de obra, instalador de equipamento de comunicação, entre outras chances. Veja as vagas.
SINE DE NOVA VENÉCIA
Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade que funciona, das 8 às 17 horas, na Rua Jussara, 10, Margareth.
Vagas: 65. Há oportunidades para agente funerário, ajudante de carga e descarga de mercadoria, analista de marketing, correspondente bancário, consultor de RH, encarregado de conservação de rodovias, entre outras chances. Veja as vagas.