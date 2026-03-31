Construção de contornos em Ibiraçu e Fundão vai gerar 2,6 mil empregos

A Ecovias Capixaba, concessionária que administra a BR 101 no Espírito Santo , vai iniciar a construção de dois contornos urbanos no trecho norte da rodovia, nos municípios de Fundão Ibiraçu , em julho. Com investimento de R$ 373 milhões, a expectativa é de que as obras gerem 2,6 mil empregos diretos e indiretos. A previsão é que os trabalhos sejam finalizados em 2029.

O contorno de Ibiraçu terá 4,2 km, enquanto o de Fundão terá 11,4 km de extensão.

“O contrato já prevê uma forma da gente apoiar a família até na realocação. É uma obrigação contratual, inclusive há verba para a gente fazer esse apoio. O que a gente acaba tendo, às vezes, é uma dificuldade nesse início da conversa para poder aplicar o questionário, para identificar se essa família é vulnerável. Dentro desse processo que a gente tentou essa aproximação, acabou tendo a opção da família de judicializar. Quando judicializa, a gente não tem mais controle, mas a gente sempre vai estar aberto para discutir possibilidades”, manifestou.

Construção do contorno de Ibiraçu Crédito: Ecovias Capixaba

“Obviamente que a gente não quer impactar ninguém, mas impacto zero, por mais que nós estudemos cenários, é praticamente impossível, acaba causando algum impacto”, avaliou.

Construção do contorno de Fundão Crédito: Ecovias Capixaba

O diretor-superintendente explicou que, em um dos estudos feitos para evitar a demolição do casarão, o imóvel ficaria no meio de uma rotatória, o que afetaria a estrutura da construção e inviabilizaria a moradia.

“A movimentação de obra, naturalmente, até por ser um casarão bem antigo, poderia de alguma maneira abalar a estrutura. Então, não dá para a gente garantir a segurança de alguém continuar vivendo ali e a gente executando as obras”, explicou.