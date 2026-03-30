Pedagoga assume vaga de Vitor de Angelo na Secretaria de Educação do ES

Ricardo Ferraço e a nova secretaria de Educaçao, Andréa Guzzo Crédito: Cid Costa

O secretário de Estado da Educação, Vitor de Angelo, vai deixar o comando da pasta para disputar as eleições de 2026. Para sua cadeira, foi convidada a pedagoga Andréa Guzzo. A mudança foi divulgada nesta segunda-feira (30), pelo vice-governador Ricardo Ferraço (MDB). Pela legislação eleitoral, quem pretende se candidatar a algum cargo eletivo precisa se descompatibilizar de suas funções no Executivo até 4 de abril, de acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

"Convidei a pedagoga Andréa Guzzo para ser a secretária de Estado da Educação. Servidora pública efetiva, na Sedu, foi responsável pela Gerência de Ensino Médio e subsecretária da Educação Básica e Profissional. Com mérito, vai dar sequência ao eficiente trabalho do secretário Vitor de Angelo, a quem agradeço toda a dedicação", disse o vice-governador.

Ricardo Ferraço (MDB) vai assumir o comando do governo do Espírito Santo na próxima quinta-feira (2), após a saída de Renato Casagrande (PSB), que pretende disputar uma vaga no Senado nas eleições deste ano. Já Vitor de Angelo pretende se candidatar a deputado federal.

Na semana passada, o vice-governador anunciou outras trocas no secretariado também por conta do pleito de 2026. Enio Bergoli deixará o comando da Secretaria de Agricultura, em busca de uma vaga de deputado federal. Em seu lugar, entra Carlos Luiz Tesch Xavier, então subsecretário para Assuntos Administrativos.

Já o enfermeiro Kim Barbosa, que atuava como subsecretário de Regulação do Acesso em Saúde, assume o comando da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). Ele substituirá Tyago Hoffmann (PSB), que vai se desvincular da pasta na próxima terça-feira (31), também em busca de uma vaga de deputado federal.