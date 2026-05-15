Orla de São Pedro ganha novo trecho revitalizado em Vitória

A revitalização também inclui um passeio contínuo à beira-mar, com instalação de deques, arquibancadas adaptadas ao nível da maré e rampas de acesso para embarcações de pequeno porte. Os passeios públicos foram requalificados com piso intertravado.





Além da reurbanização viária, o projeto contempla a construção de uma passarela para circulação de pedestres e ciclistas entre os dois bairros, reforço da iluminação pública, implantação de sistema de drenagem e ações de recuperação do manguezal da região.





Segundo a Prefeitura de Vitória, as intervenções também receberam serviços de paisagismo e ampliação da arborização urbana.





A cerimônia de entrega da chamada Orla 1B acontecerá às 9 horas, na Rua José Romão de Melo, no bairro Resistência.