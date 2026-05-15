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Mobilidade e lazer

Orla de São Pedro ganha novo trecho revitalizado em Vitória

Intervenções incluem ciclovia, áreas de convivência, melhorias viárias e recuperação ambiental na região

Publicado em 15 de Maio de 2026 às 10:02

Nicoly Reis

Nicoly Reis

Publicado em 

15 mai 2026 às 10:02
Confira o resultado da revitalização da Orla de São Pedro
Confira o resultado da revitalização da Orla de São Pedro Divulgação/PMV

Moradores da região de São Pedro, em Vitória, passam a contar, a partir deste sábado (16), com mais um trecho revitalizado da orla entre os bairros Resistência e Nova Palestina. A nova etapa das obras conecta os bairros Resistência e Nova Palestina e integra um projeto de urbanização que prevê mais de quatro quilômetros de intervenções na área.


O trecho liberado possui aproximadamente dois quilômetros de extensão e recebeu obras de infraestrutura voltadas à mobilidade urbana, lazer e valorização ambiental. Entre as melhorias executadas estão a implantação de ciclovia, novas calçadas, reorganização das vias, áreas de estacionamento, canteiros e espaços de convivência.

Confira o resultado da revitalização da Orla de São Pedro Divulgação/PMV

A revitalização também inclui um passeio contínuo à beira-mar, com instalação de deques, arquibancadas adaptadas ao nível da maré e rampas de acesso para embarcações de pequeno porte. Os passeios públicos foram requalificados com piso intertravado.


Além da reurbanização viária, o projeto contempla a construção de uma passarela para circulação de pedestres e ciclistas entre os dois bairros, reforço da iluminação pública, implantação de sistema de drenagem e ações de recuperação do manguezal da região.


Segundo a Prefeitura de Vitória, as intervenções também receberam serviços de paisagismo e ampliação da arborização urbana.


A cerimônia de entrega da chamada Orla 1B acontecerá às 9 horas, na Rua José Romão de Melo, no bairro Resistência.

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