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3 lugares simbólicos que Xi Jinping escolheu para impressionar Trump em sua visita à China

Essa é a primeira visita de um líder americano em quase dez anos à China.

Publicado em 15 de Maio de 2026 às 10:34

BBC News Brasil

BBC News Brasil

Publicado em 

15 mai 2026 às 10:34
Imagem BBC Brasil
Crédito: Reuters
A visita de Donald Trump à China nesta semana foi a primeira visita de um presidente americano em quase dez anos ao país, e Pequim estendeu o tapete vermelho, levando-o a alguns de seus locais históricos mais emblemáticos.
E Trump demonstrou estar impressionado.
Para a China, o cuidadoso roteiro da visita parece ter sido planejado para exibir seu poder, sua longa trajetória histórica e mostrar ao mundo que o país mantém as portas abertas aos visitantes.
A seguir, conheça os três lugares icônicos que fazem parte da cúpula entre Xi Jinping e Trump.

1. Grande Salão do Povo

Imagem BBC Brasil
Crédito: EPA/Shutterstock
Em uma cerimônia de recepção realizada no Grande Salão do Povo, Trump foi recebido por uma banda militar e por crianças que acenavam para ele.
O prédio estatal, localizado a oeste da Praça da Paz Celestial, é o lugar onde se reúne a Assembleia Popular Nacional da China e costuma ser usado para receber líderes estrangeiros.
Imagem BBC Brasil
Crédito: AFP/Pool via Getty Images
Inaugurado em 1959, o prédio foi um dos "Dez Grandes Edifícios" erguidos para comemorar o décimo aniversário da República Popular da China.
O enorme complexo abriga centenas de salões e escritórios. O auditório tem capacidade para mais de 10 mil pessoas, enquanto o salão de banquetes de Estado pode receber simultaneamente 5 mil convidados para jantar.

2. O Templo do Céu

Imagem BBC Brasil
Crédito: Reuters
Após as conversas bilaterais, os líderes visitaram o Templo do Céu, um complexo imperial de 600 anos de antiguidade que Trump classificou como um "lugar magnífico".
Assim, ele se tornou o segundo presidente dos Estados Unidos em exercício a visitar o local, depois de Gerald Ford, em 1975.
Imagem BBC Brasil
Crédito: Getty Images
A disposição de seus 92 edifícios, situados entre jardins e bosques, simboliza a relação entre a Terra e o Céu.
Os imperadores das dinastias Ming e Qing realizavam ali sacrifícios e orações por colheitas abundantes, refletindo a crença na conexão divina dos governantes chineses.

3. Zhongnanhai

Imagem BBC Brasil
Crédito: Getty Images
No segundo dia da cúpula, Xi e Trump posarão para uma "foto da amizade" e apertarão as mãos em Zhongnanhai, um antigo jardim imperial localizado ao lado da Cidade Proibida, no centro de Pequim.
Um letreiro na entrada diz: "Viva o grande Partido Comunista da China!".
Imagem BBC Brasil
Crédito: V2images via Getty Images
O complexo de Zhongnanhai, altamente restrito e fortemente vigiado, abriga os escritórios e residências dos principais líderes chineses.
Receber um convite para este local costuma ser considerado, para autoridades estrangeiras, um sinal de proximidade e reconhecimento.

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