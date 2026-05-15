Os argumentos da Anvisa para manter a suspensão de produtos da Ypê

Com decisão, fabricação, comercialização, distribuição e o uso dos produtos afetados continuam suspensos Crédito: Bloomberg via Getty Images

A diretoria colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária decidiu nesta quinta-feira (15/5) manter parte das restrições impostas contra produtos da marca Ypê, após a agência identificar falhas sanitárias consideradas "graves e sistêmicas" na fábrica da empresa em Amparo, no interior de São Paulo.

Pela decisão, continuam suspensos a fabricação, comercialização, distribuição e o uso dos produtos afetados.

Já o recolhimento dos produtos seguirá suspenso temporariamente até a criação de um plano estruturado de mitigação de riscos e rastreabilidade a ser aprovado pela Anvisa.

Durante o julgamento, diretores da Anvisa detalharam parte das irregularidades encontradas na fábrica.

Segundo o diretor Daniel Pereira, os problemas identificados incluíam:

Deficiência no controle de garantia da qualidade;

Ausência de validação de processos e métodos analíticos;

Monitoramento microbiológico inadequado;

Fragilidade na rastreabilidade e segregação de produtos não conformes;

Falhas na adoção de ações corretivas eficazes.

Ele afirmou ainda que a própria empresa reconheceu a existência de mais de 100 lotes com resultados microbiológicos insatisfatórios.

Segundo a Anvisa, a fábrica atualmente trabalha para implementar 239 ações corretivas relacionadas a exigências sanitárias identificadas em inspeções realizadas ao longo de 2024 e 2025.

O julgamento ocorreu após dias de repercussão política e questionamentos públicos sobre os critérios adotados pela agência reguladora.

Os diretores da Anvisa afirmaram repetidamente durante a sessão que a decisão foi baseada em critérios técnicos e sanitários, e não políticos.

"Não pautamos e nunca pautaremos em critérios políticos , mas sim na responsabilidade que temos com a sociedade", afirmou o diretor Daniel Pereira durante seu voto.

O caso envolve lotes de detergentes lava-louças, lava-roupas líquidos e desinfetantes da Ypê cuja numeração termina em 1.

Como o caso começou

A Anvisa confirmou que recebeu denúncias da Unilever contra a Química Amparo — dona da Ypê — em outubro de 2025 e março de 2026.

As representações foram feitas por meio do sistema Fala BR, canal oficial de ouvidoria da agência.

Segundo a Anvisa, denúncias feitas por empresas, especialistas, entidades da sociedade civil ou consumidores fazem parte do funcionamento regular do sistema de vigilância sanitária e podem desencadear procedimentos de apuração.

A agência ressaltou ainda que a Unilever não solicitou anonimato.

Apesar das denúncias, a Anvisa afirmou que já existia uma fiscalização previamente programada para abril de 2026 na unidade de Amparo (SP), realizada em parceria entre a própria Anvisa, o Centro de Vigilância Sanitária do Estado de São Paulo e a Vigilância Sanitária municipal de Amparo. A inspeção ocorreu entre 27 e 30 de abril.

Segundo os diretores da agência, os fiscais identificaram um cenário de falhas múltiplas e recorrentes nas boas práticas de fabricação.

"A área técnica constatou que não se trata de desvios pontuais, mas de um comprometimento sistêmico dos processos produtivos", afirmou a diretora Daniela Marreco durante a sessão.

Ela disse ainda que a situação configurava "risco sanitário alto", devido à falha simultânea de múltiplas barreiras críticas de controle consideradas essenciais para garantir a segurança dos produtos saneantes utilizados pela população.

Crédito: Bloomberg via Getty Images

O histórico microbiológico

A discussão sobre possível contaminação microbiológica ganhou força após relatos envolvendo a bactéria Pseudomonas aeruginosa.

Durante a votação desta quinta, porém, o diretor Daniel Pereira afirmou que houve confirmação da presença de Pseudomonas aeruginosa em diversos lotes da empresa em 2025.

Segundo ele, o microrganismo é reconhecido pela resistência antimicrobiana e pelo potencial de causar infecções, especialmente em pessoas com sistemas imunológicos vulneráveis.

A bactéria pode provocar irritações na pele, dermatites, conjuntivites e infecções mais graves em pessoas imunossuprimidas.

Questionada anteriormente pela BBC News Brasil, a Anvisa havia afirmado que nenhuma bactéria específica havia sido identificada no ano de 2026. A agência argumentou, porém, que a decisão atual não se baseia apenas na presença de uma bactéria específica, mas no conjunto de falhas sanitárias identificadas ao longo dos últimos anos.

"Não se trata de hipótese abstrata ou desconformidade meramente formal", afirmou o diretor Thiago Campos.

Segundo ele, a agência não precisa esperar a confirmação absoluta de dano para atuar preventivamente diante de um risco plausível à saúde pública.

"Em situações de risco plausível e tecnicamente fundamentado, a proteção da saúde coletiva deve prevalecer cautelarmente até que haja segurança suficiente quanto à restauração das condições adequadas de controle e qualidade", afirmou.

O que diz a Ypê

A Ypê afirma que seus produtos são seguros e sustenta que vem colaborando com as autoridades sanitárias.

"A segurança dos consumidores é — e sempre será — sua maior prioridade", afirmou inicialmente a companhia.

A empresa também informou que decidiu manter paralisada parte da produção da fábrica de produtos líquidos, independentemente do efeito suspensivo obtido anteriormente com o recurso administrativo.

Segundo a companhia, a medida busca acelerar a implementação das ações corretivas exigidas pela fiscalização sanitária.

A politização do caso

Apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro passaram a acusar o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva de perseguição contra a empresa.

A mobilização ganhou força após usuários resgatarem registros de doações feitas por integrantes da família controladora da Química Amparo à campanha de reeleição de Bolsonaro em 2022.

Segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), membros da família Beira doaram juntos R$ 1 milhão à campanha do então presidente.

Durante a sessão desta quinta, diretores da Anvisa responderam diretamente às críticas.

"Instaurou-se uma discussão polarizada que não reflete a motivação dessa agência", afirmou Daniela Marreco.

Ela disse ainda que as ações da Anvisa são "fundamentadas em avaliação técnico-científica" e têm como objetivo principal "a proteção da saúde da população brasileira".

Os diretores também ressaltaram que medidas de vigilância sanitária não têm apenas caráter punitivo, mas buscam elevar padrões de qualidade e segurança da indústria nacional.