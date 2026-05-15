Saúde mental e finanças: como as emoções impactam sua vida profissional e financeira

A saúde mental e emocional fortalecida melhora a capacidade de lidar com relacionamentos profissionais e de administrar as finanças Crédito: Imagem: MMD Creative | Shutterstock

A saúde mental e emocional pode impactar diferentes áreas da vida, inclusive as finanças e o trabalho. Quando a mente está leve e despreocupada, por exemplo, parece que as coisas tendem a fluir melhor. E acredite: isso não é coincidência; há uma explicação.

A psicoterapeuta Daniele Caetano, fundadora da Caminhos da Terapia e da Mentoria Bem Me Quero, explica que, quando uma pessoa está emocionalmente equilibrada, ela consegue tomar decisões mais pacientes e estratégicas, influenciando nos bons resultados. Por outro lado, quando está fragilizada, as suas ações podem ser baseadas em impulsos, inseguranças ou medos.

Emoções podem influenciar o trabalho e as finanças

A neuropsicologia entende que as emoções crônicas, como a ansiedade e o estresse , afetam diretamente a atenção, a memória, o planejamento e a tomada de decisões, influenciando a forma como cada pessoa lida com o trabalho e as finanças.

“Quando a saúde emocional está comprometida, o cérebro tende a operar em estado de sobrevivência. Na prática, isso pode gerar queda na produtividade, dificuldade de concentração, procrastinação, irritabilidade nos relacionamentos profissionais, baixa tolerância a frustrações, compras compensatórias e dificuldade em manter a rotina”, explica Heloá Ribeiro, psicóloga clínica e neuropsicóloga.

Em contrapartida, quando a saúde mental e emocional está fortalecida, é possível observar uma melhora na capacidade de lidar com metas e relacionamentos profissionais, bem como equilíbrio ao administrar o dinheiro, controlar os impulsos e sustentar uma rotina disciplinada.

Quando procurar ajuda?

A partir do momento em que as emoções começam a interferir significativamente na rotina, nos resultados e na qualidade de vida, um auxílio especializado deve ser buscado. “Não se trata apenas de momentos difíceis pontuais, mas de padrões que causam sofrimento, bloqueios ou prejuízos. Buscar apoio psicológico nesse momento não é fraqueza, é maturidade”, ressalta Daniele Caetano.

Além disso, alguns hábitos de vida são importantes para ajudar a regular as emoções, como noites de sono de qualidade, boa alimentação, prática de atividade física, pausas durante o dia e redução de estímulos digitais.

A preocupação excessiva com o trabalho e as finanças também pode impactar a saúde mental e emocional Crédito: Imagem: PeopleImages | Shutterstock

Finanças e trabalho podem afetar a saúde mental e emocional

Da mesma forma que as emoções podem influenciar o trabalho e as finanças, a realidade da vida financeira e profissional também impacta diretamente a saúde mental e emocional. “A preocupação excessiva com contas, metas, desempenho e futuro pode gerar ansiedade crônica, esgotamento mental, crises de autoestima, irritabilidade, compulsões e sintomas depressivos. Além disso, ambientes profissionais tóxicos e o excesso de cobranças contribuem significativamente para o adoecimento emocional”, pontua Heloá Ribeiro.

Por sua vez, quando as finanças estão em dia e o trabalho funciona de forma saudável, pode haver redução da ansiedade, aumento da resiliência e a criação de um sentido de propósito e pertencimento.

Cuidados com a vida financeira e profissional

A psicoterapeuta Daniele Caetano ressalta que cuidar da saúde mental e emocional também envolve criar uma estrutura saudável para a rotina. Portanto, para evitar que a mente seja prejudicada pela vida financeira e profissional, alguns cuidados são importantes, como:

Construir uma reserva de emergência;

Organizar as receitas e despesas;

Estabelecer limitesclaros noambiente profissional;

Aprender a dizer “não”;

Respeitar os períodos de descanso;

Evitar comparações excessivas;

Reconhecer os sinais precoces de esgotamento.