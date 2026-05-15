Operação contra tráfico resgata 160 animais em rancho de MG

Rancho onde os 160 animais foram resgatados fica em Ribeirão das Neves MP/MG

A Operação Tráfico Animal Digital, do Ministério Público de Minas Gerais, resgatou 160 animais de 18 espécies em um rancho em Ribeirão das Neves, na região metropolitana de Belo Horizonte. Entre os animais silvestres encontrados estão araras canindé, araras macau, papagaios, cacatuas brancas e galah, tucanos de bico preto, cervos, quatis, veados catingueiros, cutias, pacas, jiboias, saguis e escorpiões imperadores.

Os 40 agentes que participaram da operação encontraram também três cabras e uma alpaca, que morreu no local durante a fiscalização, além do cadáver de uma ovelha. Os dois cadáveres foram levados para a perícia técnica, que deverá indicar as causas das mortes. Foram apreendidos também celulares, computadores, dispositivos de armazenamento, documentos e máquinas de cartão.

Segundo os responsáveis pela operação, os animais eram mantidos em ambientes superlotados, sem documentação regular e há sinais de maus tratos. A fiscalização suspeita também de reutilização de anilhas, chips e notas fiscais.

O mandado de busca e apreensão foi obtido após o monitoramento dos perfis do empreendimento no Instagram, com mais de 580 mil seguidores. As páginas anunciam a venda de animais exóticos e silvestres, com envio para todo o Brasil.

Segundo a promotoria, há indícios de que os animais eram vendidos pela internet. O monitoramento resultou na elaboração de um relatório técnico produzido pela Semad (Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável) e entregue ao Ministério Público.

O responsável pelo rancho foi preso em flagrante e poderá pagar multa administrativa de até R$ 1,2 milhão. Ele foi autuado por maus tratos, manutenção de animais silvestres em cativeiro sem autorização e introdução de espécies no país sem licença ou parecer técnico oficial.

As investigações seguem em andamento. O nome dele não foi divulgado. Além do Ministério Público, participaram da ação o IEF (Instituto Estadual de Florestas), a Polícia Civil e a Polícia Militar.