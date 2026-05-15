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Nova novela das 9

Enchente, assassinato e amor proibido: saiba tudo sobre "Quem Ama Cuida"

“Quem Ama Cuida” estreia na próxima segunda (18), na tela da TV Gazeta, com trama cheia de romance e mistério
Aline Almeida

Aline Almeida

Publicado em 15 de Maio de 2026 às 14:45

Novela Quem Ama Cuida
Novela Quem Ama Cuida Globo/ Manoella Mello

E se, em um único dia, você perdesse tudo, como casa, trabalho, amor, e ainda fosse acusado de um crime que não cometeu? É com esse gancho forte que começa “Quem Ama Cuida”, nova novela das nove da TV Globo, que estreia na próxima segunda (18), apostando em emoção, suspense e grandes viradas.

A trama acompanha Adriana, vivida por Leticia Colin, uma mulher comum que vê sua vida desmoronar após uma enchente devastadora em São Paulo. Em poucas horas, ela perde o emprego, a casa e o marido, arrastado pela correnteza. É o ponto de partida de uma história que mistura drama social com romance e investigação, em um ritmo intenso que promete fisgar o público logo nos primeiros capítulos.

No meio do caos, Adriana cruza o caminho de Pedro, personagem de Chay Suede, um advogado idealista que se envolve com causas sociais. O encontro é breve, mas marcante, e dá início a uma relação que será atravessada por obstáculos, desencontros e um amor impossível.

Brigitte (Tata Werneck), Ingrid (Agatha Moreira) , Mau Mau (João Victor Gonçalves) e Pilar (Isabel Teixeira) são personagens de "Quem Ama Cuida"
Brigitte (Tata Werneck), Ingrid (Agatha Moreira) , Mau Mau (João Victor Gonçalves) e Pilar (Isabel Teixeira) são personagens de "Quem Ama Cuida" Globo/ Manoella Mello

Em busca de recomeçar, Adriana aceita trabalhar na casa de um empresário poderoso e solitário, vivido por Antonio Fagundes. O que começa como uma relação profissional evolui para um acordo inesperado: um casamento sem amor, motivado por interesses e proteção. Mas é justamente na noite da cerimônia que tudo muda novamente.

Um assassinato misterioso transforma Adriana na principal suspeita do crime e a história ganha um novo eixo: o clássico “quem matou?”. Condenada injustamente, ela inicia uma jornada de vingança e busca por justiça, sem abrir mão da esperança de recuperar sua vida e seu grande amor.

Com texto de Walcyr Carrasco e Claudia Souto, a novela aposta em um melodrama moderno, com conflitos familiares, disputa por herança, personagens ambiciosos e relações intensas. No elenco, nomes como Tony Ramos, Flávia Alessandra e Isabel Teixeira ajudam a dar ainda mais peso à trama.

Bastidores da cena da enchente
Bastidores da cena da enchente Globo/ Manoella Mello

Além da história, a produção também chama atenção pela grandiosidade. A cena da enchente que abre a novela é considerada uma das mais complexas já feitas em teledramaturgia, com gravações em diferentes cidades, efeitos especiais e tecnologia de ponta para criar um impacto visual realista e imersivo.

Misturando romance, injustiça, vingança e mistério, “Quem Ama Cuida” chega com todos os elementos de um novelão clássico, daqueles que fazem o público teorizar, torcer e não querer perder nenhum capítulo.

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