Enchente, assassinato e amor proibido: saiba tudo sobre "Quem Ama Cuida"

E se, em um único dia, você perdesse tudo, como casa, trabalho, amor, e ainda fosse acusado de um crime que não cometeu? É com esse gancho forte que começa “Quem Ama Cuida”, nova novela das nove da TV Globo, que estreia na próxima segunda (18), apostando em emoção, suspense e grandes viradas.





A trama acompanha Adriana, vivida por Leticia Colin, uma mulher comum que vê sua vida desmoronar após uma enchente devastadora em São Paulo. Em poucas horas, ela perde o emprego, a casa e o marido, arrastado pela correnteza. É o ponto de partida de uma história que mistura drama social com romance e investigação, em um ritmo intenso que promete fisgar o público logo nos primeiros capítulos.





No meio do caos, Adriana cruza o caminho de Pedro, personagem de Chay Suede, um advogado idealista que se envolve com causas sociais. O encontro é breve, mas marcante, e dá início a uma relação que será atravessada por obstáculos, desencontros e um amor impossível.