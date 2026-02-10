Realidade ou ficção?

TRT-ES usa cenas da novela Três Graças para explicar sobre direito trabalhista

Ficção à parte, órgão citou algumas situações da atual novela das 9, que rendem alertas importantes para os trabalhadores

Publicado em 10 de fevereiro de 2026 às 09:52

Órgão tenta conscientizar população fazendo conexões da ficção com situações reais Crédito: Reprodução/Instagram @tstjus | Globo/Estevam Avellar

Aparentemente, os servidores da Justiça do Trabalho gostam de uma novelinha. Gente como a gente, né? Isso porque o perfil oficial do Tribunal Regional do Trabalho do Espírito Santo publicou nas redes sociais um post que junta direito trabalhista com a novela Três Graças, da TV Globo.

A publicação veio, na verdade, do perfil do Tribunal Superior do Trabalho, nesta segunda-feira (9) uma hora antes da página capixaba. Para explicar alguns direitos trabalhistas, o órgão citou situações da ficção e ensinou como funciona na vida real.

São citados conceitos como abandono de emprego, horas extras, dispensa por justa causa e assédio. Confira o post:

Este vídeo pode te interessar