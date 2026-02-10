Cultura

Lua hoje: veja qual é a fase lunar desta terça-feira, 10 de fevereiro de 2026

O brilho refletido pelo satélite natural está gradualmente se reduzindo no céu

Publicado em 10 de fevereiro de 2026 às 11:49

A Lua entrou na fase minguante no dia 09 de fevereiro Crédito: Imagem: Yashveer Yadav | Shutterstock

Nesta terça-feira, 10 de fevereiro de 2026, a Lua está em sua fase minguante — etapa que começou no dia 9 de fevereiro, às 09h44, segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET). Nesta fase, a parte iluminada do disco lunar visível da Terra está diminuindo a cada noite, o que significa que o brilho refletido pelo satélite natural está gradualmente se reduzindo até a próxima Lua Nova.

A Lua minguante é uma das fases do ciclo lunar, que dura em média cerca de 29,5 dias e representa a segunda metade desse ciclo, após a Lua Cheia. Neste momento, a quantidade de luz solar que a Lua reflete em nossa direção fica cada vez menor porque o nosso satélite está se movendo em sua órbita ao redor da Terra e mudando sua posição relativa ao Sol e ao nosso planeta.

Do ponto de vista visual, a Lua minguante costuma aparecer no céu como um arco iluminado cada vez mais estreito, com uma curva que aponta para o lado em que o Sol está se pondo ou já se pôs. Isso acontece porque sempre metade da Lua é iluminada pelo Sol, mas o que vemos depende da geometria da luz solar, da posição da Lua em sua órbita e de onde estamos na Terra.

Próxima fase da Lua

Essa fase é seguida pela Lua Nova, que marca o início de um novo ciclo , quando a face iluminada da Lua está voltada para o Sol e praticamente invisível da Terra. A transição da minguante para a nova é um processo contínuo de diminuição da luz, e pode incluir fases intermediárias como a minguante gibosa e o quarto minguante, dependendo do ponto exato do ciclo em que o astro se encontra.

As fases da Lua têm relação direta com o modo como o Sol, a Terra e a Lua se alinham no espaço Crédito: Imagem: ScottyJ3785 | Shutterstock

Aspectos astronômicos e culturais

Cientificamente, as fases da Lua têm relação direta com o modo como o Sol, a Terra e a Lua se alinham no espaço: à medida que a Lua orbita nosso planeta, vemos diferentes porções de sua face iluminada. Esse fenômeno é resultado da reflexão da luz solar — a Lua não emite luz própria.

Além do aspecto astronômico, a Lua minguante carrega curiosidades culturais e históricas: diversas civilizações observaram há séculos as fases lunares para medir o tempo e estruturar calendários, associando mudanças de luminosidade a ciclos de plantio, marés e festividades.

Lua está desaparecendo aos poucos

Com os olhos voltados para o céu nas próximas noites, será possível perceber esse movimento de “encolhimento” lunar até que a Lua se torne novamente uma fina linha de luz — e, depois, desapareça quase por completo no céu noturno antes de iniciar um novo ciclo.