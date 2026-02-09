Astrologia

Baralho cigano: previsão para os 12 signos de 09 a 15 de fevereiro de 2026

Descubra o que as cartas revelam para a semana de cada nativo do zodíaco

Publicado em 9 de fevereiro de 2026 às 07:49

Esta semana pedirá bastante responsabilidade afetiva dos nativos Crédito: Imagem: Maryna Yakovchuk | Shutterstock

Nesta semana, processos emocionais serão aprofundados e haverá um pedido maior de responsabilidade afetiva. O baralho cigano revela que as decisões tomadas agora terão impacto direto nos próximos meses. Conforme o Mestre Ravi Vidya, este será um período de maturidade: agir com consciência evitará arrependimentos futuros.

A seguir, confira as previsões do baralho cigano para cada um dos signos!

Áries

O nativo de Áries enfrentará situações que pedirão controle emocional e revisão de atitudes impulsivas Crédito: Imagem: burbura | Shutterstock

A carta “O Chicote” pede controle emocional e revisão de atitudes impulsivas. Situações de tensão surgirão para ensinar limites. No amor, será importante evitar confrontos desnecessários. No trabalho, a disciplina será essencial.

Touro

O nativo de Touro viverá uma semana marcada por harmonia, reconhecimento e gestos de carinho Crédito: Imagem: burbura | Shutterstock

A carta “O Buquê” traz harmonia, reconhecimento e gestos de carinho. A semana suavizará as emoções e fortalecerá as relações. No amor, haverá um clima de afeto . No trabalho, elogios e boas notícias surgirão.

Gêmeos

O nativo de Gêmeos precisará fazer escolhas claras para evitar desgaste emocional Crédito: Imagem: burbura | Shutterstock

A carta “Os Caminhos” exige escolhas claras. A indecisão poderá gerar desgaste. No amor, definir intenções evitará confusões. No trabalho, escolher uma direção será libertador.

Câncer

O nativo de Câncer buscará mais acolhimento, segurança e equilíbrio emocional Crédito: Imagem: burbura | Shutterstock

A carta “A Casa” traz a necessidade de acolhimento e segurança. A semana favorecerá assuntos familiares e a organização emocional. No amor, a estabilidade se fortalecerá.

Leão

O nativo de Leão aprofundará sentimentos e viverá conexões mais verdadeiras Crédito: Imagem: burbura | Shutterstock

A carta “O Coração” aprofunda sentimentos e conexões verdadeiras. A semana pedirá autenticidade. No amor, haverá entrega sincera. No trabalho, projetos feitos com paixão prosperarão.

Virgem

O nativo de Virgem enfrentará desafios que exigirão paciência e persistência Crédito: Imagem: burbura | Shutterstock

A carta “A Montanha” indica desafios que exigirão paciência. Não será o momento de forçar resultados. No amor, será importante evitar cobranças. No trabalho, a persistência será recompensada.

Libra

O nativo de Libra poderá encontrar soluções claras para questões que estavam travadas Crédito: Imagem: burbura | Shutterstock

A carta “A Chave” destrava situações importantes. Soluções surgirão com clareza. No amor, haverá entendimento mútuo. No trabalho, decisões acertadas trarão alívio.

Escorpião

O nativo de Escorpião viverá um período de introspecção e reflexão profunda Crédito: Imagem: burbura | Shutterstock

A carta “A Torre” pede introspecção e silêncio interior. A semana favorecerá a reflexão . No amor, compreender a si mesmo(a) será essencial.

Sagitário

O nativo de Sagitário sentirá mais paz e maturidade emocional ao longo da semana Crédito: Imagem: burbura | Shutterstock

A carta “Os Lírios” traz paz e maturidade emocional. No amor, haverá harmonia. No trabalho, o ritmo será mais sereno e produtivo.

Capricórnio

O nativo de Capricórnio reforçará compromissos e decisões duradouras Crédito: Imagem: burbura | Shutterstock

A carta “O Anel” reforça compromissos e decisões duradouras. No amor, haverá segurança. No trabalho , parcerias sólidas se consolidarão.

Aquário

O nativo de Aquário perceberá pequenas oportunidades surgindo de forma inesperada Crédito: Imagem: burbura | Shutterstock

A carta “O Trevo” indica pequenas oportunidades e sorte rápida. Será importante manter atenção aos sinais. No amor, encontros leves poderão acontecer.

Peixes

O nativo de Peixes seguirá um fluxo positivo, com mais sensibilidade e harmonia Crédito: Imagem: burbura | Shutterstock

A carta “Os Peixes” amplia a prosperidade e a sensibilidade. No amor , haverá conexão profunda. No trabalho, o fluxo será positivo.

Por Ravi Vidya O Mestre Ravi Vidya é um médium renomado, especialista na leitura do baralho cigano. Com sua habilidade extraordinária de interpretar as cartas, ele tem ajudado muitas pessoas a encontrarem clareza e orientação em suas vidas.