Tarot semanal: previsão para os signos de 09 a 15 de fevereiro de 2026

Confira o que as cartas revelam para cada nativo sobre os próximos dias

Publicado em 8 de fevereiro de 2026 às 08:49

A semana trará uma energia de início, consciência e escolhas honestas aos nativos Crédito: Imagem: Keronn art | Shutterstock

A semana trará uma energia de início, consciência e escolhas honestas. As cartas indicam que a sorte não virá do acaso, mas da atitude: agir, reconhecer limites, encerrar ciclos e valorizar o que foi construído. Para alguns signos, o movimento pedirá coragem e iniciativa; para outros, pausa, percepção e maturidade emocional. No geral, o recado é claro: nada mudará sem ação, mas nenhuma ação funcionará sem alinhamento interno.

A seguir, o tarólogo e astrólogo Victor Valentim explica o que as cartas do tarot revelam para cada nativo nesta semana. Confira!

Áries – Ás de Paus

A sorte aparecerá ao ariano quando o nativo der o primeiro passo sem pedir permissão Crédito: Imagem: luma_art | Shutterstock

Segundo a carta “Ás de Paus”, a semana marcará começos, entusiasmo pela vida e vontade de iniciar algo novo. A sorte aparecerá quando você der o primeiro passo sem pedir permissão. Só não espere que a motivação caia do céu: ela virá depois da ação.

Touro – Nove de Ouros

Para o taurino, será uma semana de autonomia, prazer e sensação de “dei conta” Crédito: Imagem: luma_art | Shutterstock

A carta “Nove de Ouros” revela que será uma semana de autonomia, prazer e sensação de “dei conta”. A sorte virá quando você reconhecer o próprio valor e parar de se subestimar. Aproveite pequenas conquistas e mimos sem culpa.

Gêmeos – Três de Copas

Será uma ótima semana para o geminiano rir e celebrar Crédito: Imagem: luma_art | Shutterstock

Conforme a carta “Três de Copas”, convites, encontros e boas notícias marcarão o período. A sorte aparecerá quando você socializar, trocar ideias e se permitir momentos leves. Será uma ótima semana para rir, celebrar e sair do isolamento mental.

Câncer – Quatro de Copas

A sorte virá quando o canceriano perceber o que está sendo oferecido e parar de olhar apenas para o que faltou Crédito: Imagem: luma_art | Shutterstock

A carta “Quatro de Copas” mostra que a sorte virá quando você perceber o que está sendo oferecido e parar de olhar apenas para o que faltou. Nem tudo o que parecer pouco será irrelevante. Atenção às oportunidades discretas.

Leão – A Força

A coragem emocional e o domínio interno do leonino estarão em evidência Crédito: Imagem: luma_art | Shutterstock

Conforme a carta “A Força”, coragem emocional e domínio interno estarão em evidência. A sorte aparecerá quando você agir com firmeza, sem precisar impor nada. Será uma semana para vencer pelo equilíbrio, não pelo grito.

Virgem – Oito de Ouros

A sorte virá quando o virginiano se comprometer com o processo Crédito: Imagem: luma_art | Shutterstock

A carta “Oito de Ouros” indica que foco, dedicação e melhora gradual marcarão os dias. A sorte virá quando você se comprometer com o processo, mesmo sem resultados imediatos. A constância de agora se transformará em recompensa depois.

Libra – Justiça

A semana pedirá decisões claras, acordos e ajustes necessários ao libriano Crédito: Imagem: luma_art | Shutterstock

A carta “Justiça” mostra que a sorte aparecerá quando você fizer escolhas coerentes e colocar tudo na balança com honestidade. Será uma semana de decisões claras, acordos e ajustes necessários. Nada de empurrar com a barriga.

Escorpião – Dez de Espadas

A sorte virá quando o escorpiano aceitar que acabou e parar de insistir no que dói Crédito: Imagem: luma_art | Shutterstock

Conforme a carta “Dez de Espadas”, um fim de ciclo definitivo se apresentará. A sorte virá quando você aceitar que acabou e parar de insistir no que dói. Depois do corte, virá o alívio — mesmo que doa primeiro.

Sagitário – Três de Paus

Expansão, planos e visão de futuro do sagitariano estarão em destaque Crédito: Imagem: luma_art | Shutterstock

A carta “Três de Paus” mostra que expansão, planos e visão de futuro estarão em destaque. A sorte aparecerá quando você olhar além do agora e começar a se movimentar em direção a algo maior. Será uma ótima semana para planejar e se arriscar.

Capricórnio – Rei de Ouros

Estabilidade, maturidade e segurança material marcarão a semana do capricorniano Crédito: Imagem: luma_art | Shutterstock

A carta “Rei de Ouros” indica que estabilidade, maturidade e segurança material marcarão o período. A sorte virá quando você confiar no que construiu e agir com calma. Será uma boa semana para decisões financeiras e profissionais.

Aquário – A Estrela

A semana do aquariano será marcada por cura, inspiração e sinais sutis Crédito: Imagem: luma_art | Shutterstock

Conforme a carta “A Estrela”, esperança renovada e sensação de proteção estarão presentes. A sorte aparecerá quando você confiar no fluxo e não perder a fé por causa de atrasos. Será uma semana de cura, inspiração e sinais sutis.

Peixes – A Lua

As emoções do pisciano ficarão à flor da pele e a intuição estará forte Crédito: Imagem: luma_art | Shutterstock

A carta “A Lua” mostra que as emoções ficarão à flor da pele e a intuição estará forte. A sorte virá quando você escutar seus sentimentos, sem se deixar confundir por medos antigos. Vá devagar e observe.

Victor Valentim

Apresentando o misticismo de forma descontraída, Victor Valentim faz sucesso nas redes sociais. O tarólogo e astrólogo trabalha com magia natural desde os 14 anos. Entregando o esoterismo aos internautas de forma leve e descontraída, ele tem se destacado pelas redes sociais @bosquedosgnomos e já coleciona quase 400 mil seguidore s.