Cover americana de Taylor Swift fará show no Espírito Santo; saiba mais

Publicado em 8 de fevereiro de 2026 às 10:00
Atenção, swifties! Charity Eden, uma das covers mais populares da cantora Taylor Swift, se apresenta no dia 24 de abril, no Espaço Patrick Ribeiro, em Vitória.
Diretamente dos Estados Unidos, a artista traz o show "Lover - A Taylor Experience", uma celebração vibrante da era Lover e dos maiores sucessos da carreira da loirinha, que é uma das cantoras mais amadas e influentes do mundo. A ideia é proporcionar uma experiência imersiva, levando ao palco a atmosfera romântica que conquistou fãs em diferentes países.
A trajetória de Charity é longa. Multi-instrumentalista e líder de banda, a artista tem mais de 15 anos de carreira, e começou com os covers após a turnê The Eras Tour. A criação do espetáculo foi motivada pelo desejo de levar aos fãs que sonhavam com esse momento, e o resultado é um show com figurinos e interpretações cheias de detalhes, respeitando, é claro, o repertório original.
