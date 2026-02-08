Charity Eden

Cover americana de Taylor Swift fará show no Espírito Santo; saiba mais

Apresentação promete conquistar os fãs capixabas da cantora com experiência imersiva e atmosfera romântica

Publicado em 8 de fevereiro de 2026 às 10:00

Charity Eden, cover de Taylow Swift Crédito: Reprodução Youtube Charity Eden

Atenção, swifties! Charity Eden, uma das covers mais populares da cantora Taylor Swift, se apresenta no dia 24 de abril, no Espaço Patrick Ribeiro, em Vitória.

Diretamente dos Estados Unidos, a artista traz o show "Lover - A Taylor Experience", uma celebração vibrante da era Lover e dos maiores sucessos da carreira da loirinha, que é uma das cantoras mais amadas e influentes do mundo. A ideia é proporcionar uma experiência imersiva, levando ao palco a atmosfera romântica que conquistou fãs em diferentes países.

A trajetória de Charity é longa. Multi-instrumentalista e líder de banda, a artista tem mais de 15 anos de carreira, e começou com os covers após a turnê The Eras Tour. A criação do espetáculo foi motivada pelo desejo de levar aos fãs que sonhavam com esse momento, e o resultado é um show com figurinos e interpretações cheias de detalhes, respeitando, é claro, o repertório original.

Serviço

Lover - A Taylor Experience

Local: Espaço Patrick Ribeiro, no Aeroporto de Vitória

Espaço Patrick Ribeiro, no Aeroporto de Vitória Horário: a partir das 19h30

a partir das 19h30 Entrada: a partir de R$ 134, 40, pelo site blueticket

