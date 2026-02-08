Editorias do Site
Redes Sociais

Cover americana de Taylor Swift fará show no Espírito Santo; saiba mais

Apresentação promete conquistar os fãs capixabas da cantora com experiência imersiva e atmosfera romântica

Julia Galter

Estagiária / [email protected]

Publicado em 8 de fevereiro de 2026 às 10:00

Charity Eden, cover de Taylow Swift
Charity Eden, cover de Taylow Swift Crédito: Reprodução Youtube Charity Eden

Atenção, swifties! Charity Eden, uma das covers mais populares da cantora Taylor Swift, se apresenta no dia 24 de abril, no Espaço Patrick Ribeiro, em Vitória. 

Diretamente dos Estados Unidos, a artista traz o show "Lover - A Taylor Experience", uma celebração vibrante da era Lover e dos maiores sucessos da carreira da loirinha, que é uma das cantoras mais amadas e influentes do mundo. A ideia é proporcionar uma experiência imersiva, levando ao palco a atmosfera romântica que conquistou fãs em diferentes países.

A trajetória de Charity é longa. Multi-instrumentalista e líder de banda, a artista tem mais de 15 anos de carreira, e começou com os covers após a turnê The Eras Tour. A criação do espetáculo foi motivada pelo desejo de levar aos fãs que sonhavam com esse momento, e o resultado é um show com figurinos e interpretações cheias de detalhes, respeitando, é claro, o repertório original. 

Serviço

  • Lover - A Taylor Experience
  • Local: Espaço Patrick Ribeiro, no Aeroporto de Vitória
  • Horário: a partir das 19h30
  • Entrada: a partir de R$ 134, 40, pelo site blueticket

Este vídeo pode te interessar

Leia mais

Imagem - 5 séries curtinhas para maratonar no Carnaval

5 séries curtinhas para maratonar no Carnaval

Imagem - Estreias da semana: 5 filmes imperdíveis que chegam ao cinema

Estreias da semana: 5 filmes imperdíveis que chegam ao cinema

Imagem - Thiaguinho promete show histórico em festival de pagode no ES; veja entrevista

Thiaguinho promete show histórico em festival de pagode no ES; veja entrevista

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Mais recentes

Imagem - Rede Gazeta recebe autoridades e convidados vip no Carnaval de Vitória

Rede Gazeta recebe autoridades e convidados vip no Carnaval de Vitória
Imagem - Bolo de maracujá fofinho e suculento: veja receita passo a passo

Bolo de maracujá fofinho e suculento: veja receita passo a passo
Imagem - Tarot semanal: previsão para os signos de 09 a 15 de fevereiro de 2026

Tarot semanal: previsão para os signos de 09 a 15 de fevereiro de 2026