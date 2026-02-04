Filmes

Estreias da semana: 5 filmes imperdíveis que chegam ao cinema

Descubra quais são as obras que prometem movimentar as telonas

Publicado em 4 de fevereiro de 2026 às 19:49

Com muita música, ação e histórias envolventes, a semana chega com estreias que prendem e emocionam Crédito: Imagem: Reprodução digital | Autoral Filmes

Para os cinéfilos de plantão, fevereiro chega carregado de novidades nas telonas. Entre dramas intensos e grandes produções de ação, a semana promete estreias capazes de conquistar diferentes públicos. Com histórias emocionantes, aventuras cheias de adrenalina e narrativas que provocam reflexão, se você está planejando uma ida ao cinema, prepare a pipoca, escolha seu lugar favorito, pois selecionamos cinco filmes imperdíveis que valem a pena conferir!

1. Destruição Final 2 - 05/02

No filme “Destruição Final 2” a família Garrity vai precisar enfrentar desafios que testam os limites da coragem Crédito: Imagem: Reprodução digital | Diamond Films

Após sobreviverem ao cometa que quase destruiu tudo em “Destruição Final: O Último Refúgio”, John Garrity, sua esposa Allison e o filho Nathan continuam tentando encontrar um lugar seguro. Desta vez, o bunker na Groenlândia, que os manteve protegidos até então, não é mais suficiente, e eles precisam se aventurar por um mundo devastado e congelado em busca de um novo lar. Pelo caminho, eles enfrentam perigos inesperados, o frio extremo e desafios que testam os limites da coragem e da união familiar.

2. (Des)controle - 05/02

“controle” é uma obra que traz uma reflexão intensa sobre o uso do álcool como fonte de refúgio (Imagem: Reprodução digital | Sony Pictures) Crédito: Des

Em “(Des)controle”, filme brasileiro dirigido por Rosane Svartman e Carol Minêm, acompanhamos a história de Kátia Klein, uma escritora de 45 anos que no meio de uma crise criativa, sente o peso da rotina e da cobrança familiar. Entre prazos apertados e expectativas que parecem não ter fim, Kátia busca conforto na bebida e o que começa com algumas taças de vinho aqui, outras ali para relaxar, rapidamente foge do controle, impactando em sua vida. A obra traz uma reflexão intensa sobre limites, escolhas e os desafios de se manter inteira em meio ao caos da vida moderna.

3. Zafari - 05/02

Em “Zafari”, Ana e sua família enfrentam questões de desigualdade, escassez e situações assustadoras Crédito: Imagem: Reprodução digital | Vitrine Filmes

Neste filme , somos levados a uma sociedade em crise, onde falta o básico para sobreviver. A chegada do hipopótamo Zafari a um pequeno zoológico — o único ser que continua bem alimentado enquanto os humanos enfrentam a fome — se transforma em motivo de celebração entre vizinhos de diferentes classes sociais, mesmo em meio à escassez de alimentos, água e energia. Com a situação piorando a cada dia e a comida cada vez mais rara, Ana parte em busca de suprimentos, percorrendo corredores e apartamentos abandonados, enfrentando sons estranhos e situações assustadoras. O filme simboliza a ironia de uma abundância que poucos conseguem aproveitar, revelando tensões, desigualdade e o instinto de sobrevivência.

4. Stray Kids: The dominATE Experience - 05/02

“Stray Kids: The dominATE Experience” é um filme que mostra a vida e os bastidores dos oito integrantes de um dos maiores grupos de K-pop Crédito: Imagem: Reprodução digital | Universal Pictures

“Stray Kids: The dominATE Experience” mergulha na trajetória de uma das maiores sensações do K-pop, oferecendo aos fãs um olhar íntimo e exclusivo sobre o grupo. O filme-concerto combina imagens de bastidores, momentos pessoais e performances memoráveis , enquanto os oito integrantes do grupo narram suas experiências e refletem sobre a jornada que os uniu aos STAYs, sua base de fãs. Mais do que um registro de apresentações, a obra celebra a conexão emocional entre banda e público, revelando histórias inspiradoras que moldaram o sucesso e a identidade do Stray Kids.

5. Living the Land - 05/02

Em “Living the Land”, Chuang e sua família lidam com os efeitos das mudanças trazidas pelo avanço da tecnologia Crédito: Imagem: Reprodução digital | Autoral Filmes

“Living the Land” se passa em 1991, durante um período de profundas transformações socioeconômicas na China, quando muitos habitantes de áreas rurais deixam suas aldeias em busca de oportunidades nas cidades. O filme acompanha Chuang, de 10 anos, o terceiro filho de sua família, que precisa permanecer na vila enquanto presencia sua comunidade e parentes lidarem com as mudanças trazidas pela modernização e pelo avanço da tecnologia. Entre nascimentos, mortes, casamentos e funerais, a obra revela o delicado equilíbrio entre tradição e adaptação, mostrando como diferentes gerações enfrentam os desafios de um mundo em rápida transformação.