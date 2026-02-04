Verão no ES

Guarapari recebe festival de música gratuito com mais de 10 atrações

Line-up do Guarapari Music Festival reúne Casaca, Pagode e Cia, Pele Morena, Magioni, Breno e Bernardo e outras atrações em quatro dias de evento

Publicado em 4 de fevereiro de 2026 às 17:19

Jefinho Faraó e Flávia Mendonça agitam o Guarapari Musical Festival Crédito: Divulgação / Victor de Prá

Guarapari será palco de quatro dias de música e entretenimento gratuito entre os dias 5 e 8 de fevereiro. O Guarapari Music Festival acontece na Praia do Morro (ao lado do Parque Filadélfia), com uma programação diversificada que passa pelo sertanejo, pagode, axé, pop rock, reggae, funk, congo e MPB.

A abertura do festival será na quinta-feira (5), com show da banda Sambasoul, às 20h, seguida pela apresentação da banda Casaca, às 22h. Na sexta-feira (6), o público confere Anderson Ventura, às 19h, Pagode e Cia, às 21h , e Jefinho Faraó e Funk Retrô, às 23h.

Banda Casaca Crédito: Hecthor Murilo / Divulgação

No sábado (7), a programação começa às 19h com o Luau do Casanova, seguido por Pele Morena, às 21h , e Magioni, às 23h. O encerramento acontece no domingo (8), com Pedala Samba, às 18 horas, Flávia Mendonça, às 20h, e a dupla Breno e Bernardo, às 22h.

Durante os intervalos entre os shows, a animação do público fica por conta dos DJs XL e Relima. De acordo com os idealizadores do projeto, Oscar Soares e Wellington Rosa, a proposta do festival é resgatar a essência do verão capixaba. “Queremos proporcionar as memórias dos verões no estado, com eventos pós-praia e valorização das bandas locais, unindo música, gastronomia e convivência familiar em um ambiente leve”, afirmam.

O grupo Pele Morena na Resenha Litoral Crédito: Carlos Alberto Silva

Praça gastronômica e área kids

Além das atrações musicais, o Guarapari Music Festival contará com uma praça gastronômica variada, com opções a partir de R$ 12. O público poderá escolher entre hambúrgueres, pizzas, churrasquinho e outras opções. Haverá ainda venda de drinks diversos, cerveja lata, refrigerantes, sucos e água.

As crianças também terão espaço garantido em uma área kids exclusiva, com operação da Happy Kids (serviço tarifado).

Programação musical

05/02 (qui) – 20h: Sambasoul

05/02 (qui) – 22h: Casaca

06/02 (sex) - 19h: Anderson Ventura

06/02 (sex) - 21h: Pagode e Cia

06/02 (sex) - 23h: Jefinho Faraó e Funk Retrô

07/02 (sáb) - 19h: Luau do Casanova

07/02 (sáb) - 21h: Pele Morena

07/02 (sáb) - 23h: Magioni

08/02 (dom) - 18h: Pedala Samba

08/02 (dom) - 20h: Flávia Mendonça

08/02 (dom) - 22h: Breno e Bernardo

Nos intervalos: Dj XL e Dj Relima

