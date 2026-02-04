Guarapari recebe festival de música gratuito com mais de 10 atrações

Publicado em 4 de fevereiro de 2026 às 17:19
Guarapari será palco de quatro dias de música e entretenimento gratuito entre os dias 5 e 8 de fevereiro. O Guarapari Music Festival acontece na Praia do Morro (ao lado do Parque Filadélfia), com uma programação diversificada que passa pelo sertanejo, pagode, axé, pop rock, reggae, funk, congo e MPB.
A abertura do festival será na quinta-feira (5), com show da banda Sambasoul, às 20h, seguida pela apresentação da banda Casaca, às 22h. Na sexta-feira (6), o público confere Anderson Ventura, às 19h, Pagode e Cia, às 21h , e Jefinho Faraó e Funk Retrô, às 23h.
No sábado (7), a programação começa às 19h com o Luau do Casanova, seguido por Pele Morena, às 21h , e Magioni, às 23h. O encerramento acontece no domingo (8), com Pedala Samba, às 18 horas, Flávia Mendonça, às 20h, e a dupla Breno e Bernardo, às 22h.
Durante os intervalos entre os shows, a animação do público fica por conta dos DJs XL e Relima. De acordo com os idealizadores do projeto, Oscar Soares e Wellington Rosa, a proposta do festival é resgatar a essência do verão capixaba. “Queremos proporcionar as memórias dos verões no estado, com eventos pós-praia e valorização das bandas locais, unindo música, gastronomia e convivência familiar em um ambiente leve”, afirmam.
Além das atrações musicais, o Guarapari Music Festival contará com uma praça gastronômica variada, com opções a partir de R$ 12. O público poderá escolher entre hambúrgueres, pizzas, churrasquinho e outras opções. Haverá ainda venda de drinks diversos, cerveja lata, refrigerantes, sucos e água.
As crianças também terão espaço garantido em uma área kids exclusiva, com operação da Happy Kids (serviço tarifado).
