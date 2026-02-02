"Eu Sou a História"

Thiaguinho promete show histórico em festival de pagode no ES; veja entrevista

Line-up do "Eu Sou a História" ainda reúne Sorriso Maroto, grupo Revelação em turnê de 30 anos e os capixabas do Pele Morena

Publicado em 2 de fevereiro de 2026 às 16:42

Thiaguinho Crédito: Reprodução/Instagram/@thiaguinho/@wadsonhenrique_

Quando o cantor Thiaguinho olha para a própria carreira, a imagem que vem à cabeça é a de um filme em movimento. Um roteiro construído em capítulos muito claros: o início no Exaltasamba, a virada solo e, mais recentemente, projetos como a Tardezinha e o Bem Black, que marcam uma fase madura, de troca direta com o público. Essa trajetória é justamente o fio condutor do festival "Eu Sou a História", que estreia no Espírito Santo com a proposta de transformar música em memória viva.

Escolhido para inaugurar o projeto, Thiaguinho celebra o reconhecimento da própria história dentro de um festival que nasce com identidade forte. “É muito lindo fazer parte de um país tão repleto de cultura e, ao mesmo tempo, ter a minha história celebrada em um projeto que valoriza trajetórias importantes da música brasileira”, afirma o artista.

A proposta do evento é reunir nomes que ajudaram a embalar diferentes gerações e criar uma experiência que vá além do show.

Show de Thiaguinho Crédito: BS Fotografias

No palco, o público pode esperar exatamente aquilo que fez Thiaguinho se tornar um dos maiores nomes do pagode nacional. “Pagode raiz!”, antecipa. O repertório passeia por sucessos que atravessaram décadas e ganha novos contornos com o Bem Black, projeto que celebra identidade, ancestralidade e as raízes da música preta. A expectativa é de uma grande roda de pagode, com o público cantando junto do começo ao fim.

Não é por acaso que o Espírito Santo aparece com frequência na agenda do cantor. Mesmo em passagens rápidas, Thiaguinho diz sentir a energia tranquila do Estado, o carinho do público e a conexão imediata com os fãs. Para ele, o ES é parada obrigatória.

Os capixabas são apaixonados por pagode. Já vivi shows aí com a galera cantando tudo. Essa energia me faz voltar sempre

O festival Eu Sou a História acontece no dia 2 de maio, no Parque da Prainha, em Vila Velha, e promete um formato inédito no Estado. Serão sete horas de programação e dois palcos simultâneos: o Palco História, com estrutura tradicional para as atrações principais, e um Palco 360°, posicionado no meio do público, pensado para uma experiência mais próxima e imersiva.

A programação reúne Sorriso Maroto, grupo Revelação, que traz ao ES a turnê comemorativa de 30 anos de carreira, além dos capixabas do Pele Morena.

O grupo Pele Morena Crédito: Carlos Alberto Silva

Com proposta de ser um festival de calendário e 100% capixaba, o evento integra as comemorações dos 50 anos da TV Gazeta, que também celebra a data com a vinda do Guns N’ Roses ao Estado. Idealizado pela Aquarius Produções, em parceria com a BOOA Produções, o projeto nasce com visão de continuidade e a promessa de, a cada edição, explorar um novo universo musical.

Os ingressos já estão a venda pelo site Zig.tickets. Mais informações podem ser acompanhadas pelo Instagram @eusouahistoria_es.

Serviço

FESTIVAL EU SOU A HISTÓRIA

Data: 2 de maio (sábado)

2 de maio (sábado) Local: Parque da Prainha, Vila Velha

Parque da Prainha, Vila Velha Atrações: Thiaguinho, Sorriso Maroto, Revelação (turnê 30 anos) e Pele Morena

Thiaguinho, Sorriso Maroto, Revelação (turnê 30 anos) e Pele Morena Ingressos: à venda pelo site Zig.tickets

à venda pelo site Zig.tickets Valores: a partir de R$110,00

a partir de R$110,00 Mais informações: @eusouahistoria_es

