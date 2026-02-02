Confusão

Jordana derruba propositalmente dominós de Ana Paula e leva punição no BBB 26

Atitude ocorreu horas após casa entrar no Tá com Nada por quebra de regra da sister e Milena

Publicado em 2 de fevereiro de 2026 às 15:28

Jordana derruba propositalmente dominós de Ana Paula e leva punição no BBB 26 Crédito: Reprodução Globo

O castigo do monstro voltou a tensionar a casa do BBB 26 na tarde desta segunda-feira (2). Enquanto Ana Paula Renault cumpria a tarefa -montar e equilibrar uma sequência de peças de dominó em linhas no chão-, Jordana Morais se aproximou e derrubou propositalmente a sequência montada pela sister .

A atitude ocorreu horas depois de a casa entrar no Tá com Nada, punição aplicada após Ana Paula se recusar a fazer o raio-X e Milena consumir alimentos do VIP, o que deixou o clima ainda mais tenso entre os brothers.

Ana Paula, que não pode sair da área até terminar o desafio, reagiu a interferência com ironia. "Que gracinha, Jordana! Que engraçado. Super jogada a sua, agora você entrou no jogo", disparou.

A advogada não recuou. "A gente fica sem comida, você fica brincando mais um pouquinho. Para você relaxar", respondeu.

A produção aplicou uma punição de 50 estalecas a Jordana pela interferência. Mesmo assim, brothers aliados de Jordana que estavam na academia, como Alberto Cowboy e Sarah Andrade, consideraram a possibilidade de repetir a provocação.

Pouco depois, o Big Boss interrompeu a conversa para reforçar as regras. "A raia é exclusivamente para o castigado. Por isso, ela é delimitada. Respeitem as regras do jogo", advertiu.

Jordana alegou que não havia invadido a área. Outros participantes explicaram que o aviso valia para qualquer tipo de interferência na dinâmica, não apenas para a entrada física no espaço reservado ao castigado.

Este vídeo pode te interessar