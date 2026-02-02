Paredão

Ana Paula Renault, Brigido e Leandro estão no paredão do BBB 26

A líder Maxiane indicou Ana Paula Renault à berlinda

Publicado em 2 de fevereiro de 2026 às 13:12

Ana Paula Renault, Brigido e Leandro estão no Paredão Crédito: Reprodução Globo

Ana Paula Renault, Brigido Neto e Leandro Rocha, o Boneco, se enfrentam no terceiro paredão do BBB 26 (Globo). A berlinda foi formada neste domingo (1º), e um dos brothers será eliminado na próxima terça-feira (3).

A formação de paredão começou no sábado (31), quando Jonas Sulzbach foi indicado por Babu Santana, Juliano Floss e Marcelo Alves após a dinâmica dos Big Fones. Os brothers foram chamados ao confessionário e precisaram indicar uma pessoa em conjunto.

No domingo à noite, a anja da semana Sarah Andrade imunizou Sol Vega, afirmando que a sister é sua parceira dentro da casa.

A líder da semana, Maxiane Rodrigues indicou Ana Paula. "Houve uma situação em que eu discordei da postura dela e fui conversar com ela. Ela levantou a voz, gritou comigo e ainda falou um palavrão. [...] Hoje é minha resposta ao grito dela, que eu achei uma falta de respeito", justificou.

Os dois mais votados pela casa foram Brigido e Leandro Rocha. O amazonense não teve a chance de disputar a prova Bate e Volta, pois foi vetado por Breno Corã, que atendeu o Big Fone na quinta-feira (29). Jonas venceu o desafio e se salvou da berlinda.

QUEM VOTOU EM QUEM

- Brigido Neto recebeu 8 votos: Ana Paula Renault, Babu Santana, Breno, Chaiany, Juliano Floss, Leandro, Marcelo e Milena

- Gabriela recebeu 1 voto: Solange Couto

- Leandro recebeu 10 votos: Alberto Cowboy, Brigido, Edilson Capetinha, Gabriela, Jonas Sulzbach, Jordana, Marciele, Samira, Sarah Andrade e Sol Vega

