Famosos

BBB 26: esposa de Alberto Cowboy comenta proximidade do marido com Ana Paula

Priscilla Monroy, esposa do Veterano, considera as interações como parte do jogo e destaca a solidez da relação com Alberto

Publicado em 30 de janeiro de 2026 às 09:34

Esposa de Alberto Cowboy comenta proximidade do marido com Ana Paula Crédito: Reprodução Instagram

Priscilla Monroy, esposa de Alberto Cowboy, não demonstrou preocupação ao comentar sobre a relação do marido com Ana Paula Renault no Big Brother Brasil 26. Nas redes sociais, fãs do reality começaram a romantizar as interações entre os dois participantes, alegando clima de flerte.

Priscilla e Alberto se casaram há três anos e têm uma filha de 4 anos, Fiorella. Na quarta-feira, 28, Priscilla, que é terapeuta, comentou uma publicação de um perfil de psicologia. O post analisa e elogia seu posicionamento diante da torcida do público por uma aproximação entre Cowboy e Ana Paula.

Priscilla respondeu: "Adorei a sua análise sobre o meu relacionamento com o Beto! A verdade é que nossa base sempre foi diálogo, respeito e confiança. O que existe entre nós é construído na vida real, não em recortes ou suposições".

Ela já havia falado sobre o assunto anteriormente. Nos primeiros dias de confinamento, Ana Paula brincou com a curiosidade do mineiro em perguntar a idade dela: "Você está me querendo, Cowboy?". "Eu não posso olhar para o lado aqui", respondeu ele.

Ao Extra, Priscilla afirmou não ter visto a cena como flerte. "Eu não vi essa pergunta como uma cantada, mas sim como um chega pra lá. Eu cresci com Twitter, fazia fanfics na cabeça com os participantes do BBB que eu assistia também", disse ela. "Acho engraçado e isso não me preocupa".

Ela também disse que torcia por Ana Paula no BBB 16 e, na atual edição do reality, seria a favor de uma aliança entre a sister e Cowboy, ambos Veteranos.

"Se o Beto estivesse aqui fora, ele estaria dando risada junto comigo. Nós entramos nesse jogo muito determinados, temos uma relação muito sólida. Não é nada aberto. Ele tem falado muito de mim lá na casa também. Coisas pequenas não me chateiam. Estou tranquila e a terapia aqui está bem em dia", acrescentou Priscilla.

Em outro comentário feito anteriormente, também em um post no Instagram, Priscilla afirmou: "O que rola entre ele e a Ana Paula é uma verdadeira briga de titãs, cheia de ironia e farpas ótimas de assistir, puro entretenimento. Ela é muito engraçada e, se ele não estivesse lá dentro, eu estaria torcendo por ela sem pensar duas vezes. Fora do jogo, a realidade é outra. Temos um relacionamento de muito amor, confiança e entrega da parte dele. Sem chances dele ter algo com ela ou com qualquer outra pessoa. O cabra é arriado, de quatro", comentou ela, rindo.

Este vídeo pode te interessar