Big Brother Brasil

No BBB 26, Maxiane conquista a Prova do Líder e define VIP

Participante superou duas etapas da disputa e conquistou o colar de Líder na noite desta quinta-feira (29)

Publicado em 30 de janeiro de 2026 às 09:28

Maxiane conquista a Prova do Líder Crédito: TV Globo

O Big Brother Brasil 26 tem uma nova líder: Maxiane venceu a terceira Prova do Líder nesta quinta-feira, 29, durante o programa ao vivo do reality show. Após vencer a dinâmica, a pipoca colocou o seu colar de Líder e escolheu o seu VIP: Marcelo, Breno, Maxiane, Samira, Sarah Andrade, Jordana e Solange Couto.

Como foi a prova?

A dinâmica que consagrou a pipoca contou com duas etapas. Na primeira, os participantes se dividiram em grupos de quatro e enfrentaram um circuito de obstáculos. Cada integrante escolhia às cegas entre duas portas - uma com obstáculos mais fáceis e outra com desafios mais difíceis - e, em seguida, percorria a pista escolhida, carregando um bastão branco.

Ao concluir sua etapa, o participante entregava o bastão ao colega seguinte, que dava continuidade ao percurso. O grupo mais rápido avançou para a fase seguinte.

Os grupos foram divididos da seguinte forma:

- Juliano Floss, Edilson Capetinha, Leandro e Samira - 1 minuto.

- Breno, Maxiane, Marciele e Marcelo - 23 segundos.

- Sarah Andrade, Jonas, Alberto Cowboy e Paulo Augusto - 40 segundos.

- Chaiany, Ana Paula Renault, Milena e Babu Santana - Desclassificados por esquecerem o bastão.

- Solange Couto, Sol Vega, Gabriela e Jordana - 41 segundos.

O quarto grupo, formado por Chaiany, Ana Paula Renault, Milena e Babu Santana, foi desclassificado após Chaiany esquecer de pegar o bastão no início do percurso. A pipoca ficou bastante frustrada e chorou após a eliminação. Enquanto os outros membros do grupo foram acolher a sister, Milena se revoltou. Ao voltarem para a casa, as duas iniciaram uma discussão.

Já na segunda etapa, os vencedores do primeiro desafio jogaram individualmente. Breno, Maxiane, Marciele e Marcelo tiveram de escolher entre seis celulares. Cada aparelho trazia duas mensagens diferentes - uma que fazia o participante passar a vez e outra que permitia eliminar um concorrente.

Os participantes se revezaram na escolha dos celulares. Breno eliminou Marciele, Marcelo eliminou Breno e, por fim, Maxiane escolheu a mensagem correta e se tornou líder da semana.

Este vídeo pode te interessar