Editorias do Site
Redes Sociais

BBB 26: Big Fone vetará uma pessoa de todas as provas da semana

Dinâmica acontecerá momentos antes da prova do líder nesta quinta-feira (29)

Imagem de perfil de Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

[email protected]

Publicado em 29 de janeiro de 2026 às 09:49

Big Fone toca pela primeira vez no 'BBB 26'.
Big Fone no 'BBB 26'. Crédito: Beatriz Damy/Globo/Divulgação

O apresentador do BBB 26 (Globo), Tadeu Schmidt, divulgou uma notícia importante para a dinâmica desta semana no reality: o Big Fone irá tocar na noite de quinta-feira (29), durante o programa ao vivo, momentos antes da prova do líder.

Quem atender o aparelho deve indicar uma pessoa da casa para vetar de todas as provas da semana: líder, anjo e bate e volta.

A casa tem três telefones e o público pode escolher qual deles deve ser atendido. As opções são: o telefone prateado, perto da academia, o azul, perto da piscina, e o dourado, perto da sala.

Essa será a segunda vez que o Big Fone toca na edição. A primeira aconteceu no terceiro dia de programa, em 15 de janeiro, quando Marcelo Alves atendeu o aparelho e indicou Aline Campos ao paredão.

Este vídeo pode te interessar

Leia mais

Imagem - Babu se emociona e dedica festa do líder no BBB 26 ao Nós do Morro

Babu se emociona e dedica festa do líder no BBB 26 ao Nós do Morro

Imagem - Milena e Jordana protagonizam briga na casa do BBB 26

Milena e Jordana protagonizam briga na casa do BBB 26

Imagem - Post antigo de Brigido em apoio a casamento gay alimenta boatos na web

Post antigo de Brigido em apoio a casamento gay alimenta boatos na web

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Mais recentes

Imagem - Morre Nilton Cesar, cantor do bolero 'receba as flores que lhe dou'

Morre Nilton Cesar, cantor do bolero 'receba as flores que lhe dou'
Imagem - Equipe de Brigido repudia especulações de que ele teria namorado um homem

Equipe de Brigido repudia especulações de que ele teria namorado um homem
Imagem - 'Dirty Dancing' ganhará sequência com atriz do filme original

'Dirty Dancing' ganhará sequência com atriz do filme original