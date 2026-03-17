Receitas irlandesas: 6 pratos para celebrar o Dia de São Patrício

Publicado em 17 de março de 2026 às 19:56
O Dia de São Patrício, comemorado em 17 de março, é uma das festas mais importantes da Irlanda. Reunindo música, danças, desfiles e, claro, uma culinária rica e tradicional. A gastronomia irlandesa reflete a história e a cultura do país, com pratos que valorizam ingredientes, como batatas, carnes, laticínios e ervas frescas, resultando em sabores robustos e reconfortantes.
Durante as celebrações, as mesas são recheadas de pratos caseiros preparados com técnicas passadas de geração em geração. Muitos desses alimentos têm raízes na vida rural da Irlanda, onde o aproveitamento de ingredientes locais sempre foi essencial. Além disso, as bebidas típicas, como cervejas e destilados, complementam a experiência gastronômica, tornando as refeições ainda mais festivas.
Veja, a seguir, 6 receitas típicas da Irlanda para celebrar o Dia de São Patrício!
Em uma panela grande, em fogo médio, cozinhe as batatas em água com sal até ficarem bem macias. Enquanto as batatas cozinham, derreta 2 colheres de sopa de manteiga em uma frigideira e refogue a couve em fogo médio até ficar macia. Adicione a cebolinha e misture. Escorra as batatas e amasse bem até obter um purê liso. Adicione o leite e misture. Misture a couve e a cebolinha ao purê de batata, temperando com sal e pimenta-do-reino. Sirva em uma tigela com um cubo de manteiga por cima.
Em uma tigela, tempere os cubos de carne com sal e pimenta-do-reino. Em uma panela grande, aqueça o óleo vegetal em fogo médio e sele a carne até dourar. Reserve. Na mesma panela, acrescente a cebola e o alho, refogando até ficarem macios. Adicione a farinha de trigo e mexa bem para absorver o caldo.
Coloque a cerveja, o caldo de carne, o extrato de tomate e o molho inglês. Mexa bem para dissolver. Volte a carne para a panela e adicione o tomilho e a folha de louro. Tampe e deixe cozinhar em fogo baixo. Depois de 1 hora de cozimento, adicione as cenouras e as batatas. Cozinhe por mais 30 a 40 minutos, até os legumes ficarem macios. Ajuste o sal e a pimenta-do-reino, retire a folha de louro e finalize com a salsa picada. Sirva em seguida.
Recheio
Purê
Recheio
Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourarem. Adicione a carne moída e cozinhe até perder a cor rosada. Acrescente a cenoura, a ervilha e o extrato de tomate, misturando bem. Despeje o caldo de carne, tempere com sal, pimenta-do-reino e tomilho, e deixe cozinhar por cerca de 10 a 15 minutos, até o molho engrossar. Reserve.
Purê
Em um recipiente, misture as batatas amassadas com a manteiga, o leite e o sal até obter uma textura cremosa. Em um refratário, coloque o recheio de carne no fundo e cubra com o purê de batata. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 20 minutos, ou até a superfície ficar levemente dourada. Sirva em seguida.
Coloque a uva-passa e o cranberry em uma tigela e despeje o chá preto quente. Deixe descansar por pelo menos 2 horas ou durante a noite. Em uma tigela grande, misture o açúcar mascavo, o ovo, a baunilha e a manteiga. Adicione as frutas hidratadas com o chá. Peneire a farinha, o fermento, a canela, a noz-moscada e o sal. Incorpore à mistura líquida e mexa até formar uma massa homogênea. Coloque a massa em uma forma de pão untada com manteiga. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 50-60 minutos, ou até que um palito inserido no centro saia limpo. Deixe esfriar antes de cortar. Sirva com manteiga.
Em uma panela grande, aqueça um pouco de óleo em fogo baixo e doure as linguiças. Reserve. Na mesma panela, frite o bacon até ficar levemente crocante. Reserve. Na mesma panela, faça camadas com a cebola, o bacon, as batatas e as linguiças. Adicione o alho, o louro e o tomilho. Adicione o caldo de carne e a cerveja até cobrir os ingredientes. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Tampe a panela e cozinhe em fogo baixo por 1h30 a 2 horas, até que as batatas fiquem macias e os sabores se misturem bem. Retire a folha de louro e ajuste o tempero. Salpique salsa fresca e sirva em seguida.
Rale as batatas cruas e esprema bem em um pano limpo para retirar o excesso de líquido. Em uma tigela, misture as batatas raladas com as batatas cozidas e amassadas. Acrescente a farinha de trigo, o leite, o sal e a pimenta-do-reino, misturando até formar uma massa homogênea.
Aqueça uma frigideira com manteiga em fogo médio. Coloque porções da massa, formando pequenas panquecas, e achate levemente. Frite por cerca de 3 a 4 minutos de cada lado, até ficarem douradas e crocantes por fora. Sirva em seguida.
