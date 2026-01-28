Milena e Jordana protagonizam briga na casa do BBB 26

Publicado em 28 de janeiro de 2026 às 09:33
A briga entre Milena e Jordana rendeu nesta terça-feira (27) no BBB 26. Tudo começou quando Milena escutou Jordana falando mal dela e foi confrontar a brasiliense, que ficou na defensiva.
"Eu não te dei liberdade para você estar com meu nome na boca", falou Milena. "Não pedi sua permissão", retrucou Jordana.
A discussão foi escalando até que as duas trocaram gritos no banheiro. "Por que você não chega e fala? Se eu sou teatral, não gosta do meu jeito, o problema é seu", falou Milena. "Fala na minha cara, não fica falando por trás."
"Eu falo o que eu quiser, na hora que eu quiser, não preciso da sua liberdade", continuou Jordana.
"Vá, sua planta. Eu que te dei a cobra, porque você é uma cobra", respondeu Milena. Jordana saiu andando e evadiu da discussão.
