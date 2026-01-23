Polêmica

Saiba se cena de Ana Paula sentada enquanto Milena limpa chão no BBB 26 é racista

Procurados pela reportagem, especialistas e ativistas da causa racial opinam sobre o tema

Publicado em 23 de janeiro de 2026 às 14:46

Milena e Ana Paula no BBB 26 Crédito: Reprodução TV Globo

Uma cena entre Ana Paula Renault e Milena Moreira no BBB 26 tem mexido com as redes sociais. Nela, a jornalista, que é branca, aparece sentada e com os pés para cima numa poltrona enquanto a colega de confinamento, que é negra, limpa o chão ao redor dela. Há quem aponte um suposto racismo por parte de Ana.

Procurados pela reportagem, especialistas e ativistas da causa racial opinam sobre o tema. Para Paulino Cardoso, professor especializado em História e Culturas Africana e Afro-Brasileiras, a cena reproduz no público uma imagem comum na televisão brasileira ao longo dos tempos: os personagens negros em posições hierarquicamente inferiores ou vinculados ao ato de cuidar.

Entretanto, ele considera que não tenha ocorrido um ato racista. "Em um espaço onde todos devem cumprir tarefas domésticas, a cena do BBB, no meu entendimento, é uma mera coincidência que reverberou na memória do público que não quer ver mais cenas como essas reproduzidas na TV. Embora não se mobilizem para questões concretas que afetam a população negra e pobre", opina.

Lumena Aleluia, ativista que ficou marcada no BBB 21 por levantar bandeiras sobre questões raciais, também se pronunciou. Segundo ela, é desleal julgar uma relação por apenas uma imagem.

"Obviamente é uma imagem que aciona reflexão racial por uma perspectiva histórica onde nós reconhecemos que mulheres brancas ocuparam espaços de privilégios, e as negras ocuparam espaço de subalternidade. Mas não podemos reduzir a relação de Ana Paula e Milena por esse frame. Ambas têm atenção mútua. Temos que ter cautela. É desleal reduzir a esse momento."

Já na visão de Ana Minuto, palestrante e ativista racial, quando uma cena como essa viraliza, o debate não deve ser encarado sobre intenção individual ou a amizade entre as duas, mas o que ela simboliza após mais de 350 anos de escravidão.

"Corpos negros foram historicamente associados ao trabalho, ao serviço, ao chão, enquanto corpos brancos ocuparam o lugar do descanso, do conforto e do poder. Mesmo quando não há má intenção, essas imagens acionam uma memória social profunda. O racismo no Brasil não se sustenta apenas no ódio explícito, mas na naturalização de papéis", diz.

"Não se trata de culpar pessoas, mas de compreender estruturas. Ignorar isso é perpetuar exatamente aquilo que dizemos querer superar."

Na web, as opiniões ficaram divididas, o que fez com que o nome da sister virasse um dos tópicos de maior debate na internet.

EQUIPES DE ANA PAULA E MILENA SE PRONUNCIAM

Ao ver a repercussão em torno das imagens, a equipe de Ana Paula Renault usou o perfil da jornalista para comentar o caso.

"De forma desonesta, estão pegando frames e cortes para tentar trazer uma narrativa que não condiz com a realidade. Não gostar da Ana Paula é um direito de cada um, mas taxá-la de algo que ela não é, é inadmissível", diz trecho do comunicado.

"Desde o começo do BBB 26, tia Milena diz que gosta de limpar a casa. Ana Paula fez companhia para ela, tendo uma conversa saudável, enquanto ela fazia algumas tarefas domésticas. Ana, inclusive, disse para tia Milena só realizar os afazeres se fizesse bem para o seu psicológico e a ajudasse a se distrair", comentou.

Na nota, disponibilizada nas redes sociais, a equipe afirma que há uma corrente para "deturpar pautas importantes para queimar uma participante".

Já a equipe de Milena diz que ela sempre teve "mania de limpeza" e trabalhava como empregada doméstica e babá. "Entendemos que a Ana Paula é uma amiga querida. Entretanto, o BBB surge como possibilidade de mudar uma realidade, afinal, pessoas pretas não vieram ao mundo apenas para exercerem atos de serviço."

