Música e comédia

Victor & Leo, Maurício Meirelles e Os Garotin animam o fim de semana em Vitória

Apresentações acontecem nesta sexta-feira (20) e sábado (21). Ingressos ainda estão à venda

Publicado em 16 de março de 2026 às 18:02

A dupla Victor & Leo, o comediante Maurício Meirelles e o trio Os Garotin se apresentam na capital capixaba Crédito: Cloves Louzada | Youtube @MauMeirelles | Léo Martins

O fim de semana na capital capixaba está recheado de grandes nomes nacionais. Com comédia, música dançante e romantismo sertanejo, apresentações para diferentes gostos acontecem no Espaço Patrick Ribeiro.

Na sexta-feira (20), a partir das 20h30, o show de comédia “Surto Coletivo”, de Maurício Meirelles, promete arrancar risadas da plateia com o famoso quadro “Webbullying”, em que faz publicações polêmicas nas redes sociais de um voluntário da plateia.

Ainda no mesmo dia, às 23h, Os Garotin vão embalar a noite com uma mistura dançante de MPB, R&B e Soul. O trio é natural de São Gonçalo, no Rio de Janeiro, e vem conquistando fãs com faixas como “Zero a Cem”, “Calor do Momento” e “Nossa Resenha”, colaboração com Caetano Veloso.

No dia seguinte, sábado (21), a famosa dupla sertaneja Victor & Leo retorna aos palcos em comemoração aos 33 anos de estrada. O show tem início marcado para 21h30 e promete grandes sucessos, como “Borboletas” e “Fada”.

SERVIÇO

Maurício Meirelles – Surto Coletivo

Data: 20/03 (sexta-feira)



20/03 (sexta-feira) Horário: 19h30 (abertura) | 20h30 (início)

19h30 (abertura) | 20h30 (início) Local: Espaço Patrick Ribeiro



Espaço Patrick Ribeiro Ingressos: a partir de R$ 126,50 (BlueTicket)

Os Garotin - Pro Brasil cantar e dançar

Data: 20/03 (sexta-feira)



20/03 (sexta-feira) Horário: 22h (abertura) | 23h (início)



22h (abertura) | 23h (início) Local: Espaço Patrick Ribeiro



Espaço Patrick Ribeiro Ingressos: a partir de R$ 57,50 (Meaple)

Victor & Leo

Data: 21/03 (sábado)



21/03 (sábado) Horário: 20h30 (abertura) | 21h30 (início)



20h30 (abertura) | 21h30 (início) Local: Espaço Patrick Ribeiro



Espaço Patrick Ribeiro Ingressos: a partir de R$ 115 (BlueTicket)

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