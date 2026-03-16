Publicado em 16 de março de 2026 às 18:02
O fim de semana na capital capixaba está recheado de grandes nomes nacionais. Com comédia, música dançante e romantismo sertanejo, apresentações para diferentes gostos acontecem no Espaço Patrick Ribeiro.
Na sexta-feira (20), a partir das 20h30, o show de comédia “Surto Coletivo”, de Maurício Meirelles, promete arrancar risadas da plateia com o famoso quadro “Webbullying”, em que faz publicações polêmicas nas redes sociais de um voluntário da plateia.
Ainda no mesmo dia, às 23h, Os Garotin vão embalar a noite com uma mistura dançante de MPB, R&B e Soul. O trio é natural de São Gonçalo, no Rio de Janeiro, e vem conquistando fãs com faixas como “Zero a Cem”, “Calor do Momento” e “Nossa Resenha”, colaboração com Caetano Veloso.
No dia seguinte, sábado (21), a famosa dupla sertaneja Victor & Leo retorna aos palcos em comemoração aos 33 anos de estrada. O show tem início marcado para 21h30 e promete grandes sucessos, como “Borboletas” e “Fada”.
Maurício Meirelles – Surto Coletivo
Os Garotin - Pro Brasil cantar e dançar
Victor & Leo
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