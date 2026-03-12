Estádio Kleber Andrade

Faltam 30 dias: contagem regressiva para o show de Guns N' Roses em Cariacica já começou

Apresentação acontece no dia 12 de abril, com abertura da banda brasiliense Raimundos

Julia Galter Estagiária / [email protected]

Publicado em 12 de março de 2026 às 15:00

Ingressos podem ser adquiridos pelo site da Bilheteria Digital Crédito: Reprodução Instagram @gunsnroses

A contagem regressiva já começou: faltam 30 dias para um dos shows mais aguardados do ano no Espírito Santo. No dia 12 de abril, o Estádio Kleber Andrade, em Cariacica, recebe a lendária banda Guns N’ Roses, em uma apresentação que promete entrar para a história do rock no Estado.

O show faz parte da turnê “Because What You Want and What You Get Are Two Completely Different Things” e marca um momento especial para os fãs capixabas, que terão a chance de ver de perto o trio icônico formado por Axl Rose, Slash e Duff McKagan. No repertório, a expectativa é por hinos que atravessam gerações, como “Sweet Child O’ Mine”, “Welcome to the Jungle” e “November Rain”.

A noite terá abertura dos brasileiros do Raimundos, que sobem ao palco antes da atração principal para aquecer o público com clássicos como “Mulher de Fases” e “A Mais Pedida”. O grupo brasiliense traz sua mistura de hardcore e rock irreverente para preparar o terreno para a atração internacional.

Leia mais Raimundos abre show do Guns N’ Roses em apresentação histórica no ES

Megaestrutura no Kleber Andrade

O Estádio Kleber Andrade ganhará uma estrutura internacional de grande porte para receber o show. Segundo a organização, trazer o Guns N’ Roses para o estádio reforça o potencial do Espírito Santo para entrar definitivamente na rota das grandes turnês internacionais.

O evento, que acontece na véspera do feriado estadual de Nossa Senhora da Penha, deve atrair turistas e moradores do interior do Espírito Santo para Cariacica.

Raimundos abre show do Guns N’ Roses em apresentação histórica no ES Crédito: Carolina Demper

Este vídeo pode te interessar