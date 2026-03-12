11 chás termogênicos que ajudam a acelerar o metabolismo no outono

Publicado em 12 de março de 2026 às 15:56
Os chás termogênicos podem ser grandes aliados da saúde e do emagrecimento, especialmente no outono, quando as temperaturas mais amenas favorecem o consumo de bebidas quentes. Esses chás contêm substâncias naturais que aceleram o metabolismo, promovendo uma queima de calorias mais eficiente ao longo do dia. Além disso, ajudam a reduzir a retenção de líquidos e a controlar o apetite, fatores que podem contribuir para a perda de peso.
Abaixo, confira 11 chás termogênicos ideais para o outono!
Em uma panela, coloque a água, o hibisco, a canela e os cravos-da-índia e leve ao fogo médio. Ferva por 2 minutos. Após, desligue o fogo, coe o chá, adicione o suco de limão e misture bem. Sirva em seguida.
Em uma panela, ferva a água em fogo médio. Adicione o capim-cidreira, a rodela de laranja e a cúrcuma e mexa bem. Tampe e deixe em infusão por 7 minutos. Após, coe e sirva ainda quente.
Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Desligue o fogo, adicione a cúrcuma, o gengibre e o chá verde e misture bem. Tampe a panela e deixe descansar por 10 minutos. Após, coe o chá e sirva em seguida.
Em um recipiente, coloque o café solúvel, a canela em pó, a pimenta-do-reino e o gengibre e misture bem. Reserve. Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Desligue o fogo e junte a mistura reservada. Misture bem e sirva em seguida.
Em uma panela, ferva a água em fogo médio e desligue o fogo. Adicione o chá preto e o anis-estrelado, tampe e deixe descansar por 5 minutos. Coe, finalize com a noz-moscada e mexa bem antes de transferir para a xícara. Sirva em seguida.
Em uma panela, coloque a água e a canela e leve ao fogo médio. Ferva por 5 minutos, desligue o fogo e retire a canela. Adicione o açafrão em pó e o suco de limão e misture bem. Sirva em seguida.
Em uma panela, coloque a água e as sementes de erva-doce e leve ao fogo médio. Assim que começar a ferver, reduza o fogo e deixe ferver por 3 minutos. Desligue o fogo, coe e adicione o suco de limão e o mel. Sirva em seguida.
Em uma panela, coloque a água, as canelas, os cravos-da-índia, o gengibre e as rodelas de laranja e leve ao fogo médio. Ferva por 5 minutos e desligue o fogo. Depois, tampe a panela e deixe descansar por 10 minutos. Coe o chá e sirva em seguida.
Aqueça, em uma panela em fogo médio, a água até ficar quente, mas sem deixar ferver, para preservar as propriedades do matcha. Adicione o matcha em pó em uma xícara e despeje um pouco da água quente, misturando bem para criar uma pasta lisa sem grumos. Acrescente o restante da água quente e as folhas de hortelã, misturando delicadamente. Deixe a infusão descansar por 1 a 2 minutos, coe as folhas de hortelã e sirva com o mel.
Em uma panela, ferva a água em fogo médio. Após, adicione as folhas de hortelã e a pimenta-rosa. Deixe em infusão por 5 minutos. Coe, adicione o suco de limão e misture bem antes de consumir.
Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Adicione a casca de abacaxi e o gengibre. Ferva por 10 minutos. Retire do fogo, tampe e deixe descansar por 5 minutos. Coe e sirva em seguida.
