Saúde

11 chás termogênicos que ajudam a acelerar o metabolismo no outono

Veja como preparar receitas de bebidas naturais que favorecem o organismo e a perda de peso

Publicado em 12 de março de 2026 às 15:56

Chá termogênico de hibisco Crédito: Pixel-Shot | Shutterstock

Os chás termogênicos podem ser grandes aliados da saúde e do emagrecimento, especialmente no outono, quando as temperaturas mais amenas favorecem o consumo de bebidas quentes. Esses chás contêm substâncias naturais que aceleram o metabolismo, promovendo uma queima de calorias mais eficiente ao longo do dia. Além disso, ajudam a reduzir a retenção de líquidos e a controlar o apetite, fatores que podem contribuir para a perda de peso.

Abaixo, confira 11 chás termogênicos ideais para o outono!

1. Chá termogênicode hibisco

Ingredientes:

1 l de água

3 colheres de sopa de hibisco desidratado

1 canela em pau

3 cravos-da-índia

Suco de 1 limão

Modo de preparo:

Em uma panela, coloque a água, o hibisco, a canela e os cravos-da-índia e leve ao fogo médio. Ferva por 2 minutos. Após, desligue o fogo, coe o chá, adicione o suco de limão e misture bem. Sirva em seguida.

2. Chá termogênico de capim-cidreira com laranja e cúrcuma

Ingredientes:

1 colher de sopa de folhas secas de capim-cidreira

1 rodela de laranja com casca

1 colher de café de cúrcuma em pó

250 ml de água

Modo de preparo:

Em uma panela, ferva a água em fogo médio. Adicione o capim-cidreira, a rodela de laranja e a cúrcuma e mexa bem. Tampe e deixe em infusão por 7 minutos. Após, coe e sirva ainda quente.

3. Chá termogênico de cúrcuma com gengibre

Ingredientes:

1 colher de chá de cúrcuma ralada

2 colheres de sobremesa de gengibre ralado

1 colher de sobremesa de chá verde

1 l de água

Modo de preparo:

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Desligue o fogo, adicione a cúrcuma, o gengibre e o chá verde e misture bem. Tampe a panela e deixe descansar por 10 minutos. Após, coe o chá e sirva em seguida.

Chá termogênico de café com canela e gengibre Crédito: NewFabrika | Shutterstock

4. Chá termogênico de café com canela e gengibre

Ingredientes:

100 g de café solúvel

1 colher de chá de canela em pó

1 colher de chá de pimenta-do-reino moída

1 colher de chá de gengibre em pó

250 ml de água

Modo de preparo:

Em um recipiente, coloque o café solúvel, a canela em pó, a pimenta-do-reino e o gengibre e misture bem. Reserve. Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Desligue o fogo e junte a mistura reservada. Misture bem e sirva em seguida.

5. Chá preto termogênico com anis-estrelado e noz-moscada

Ingredientes:

1 colher de chá de chá preto

1 anis-estrelado

1 pitada de noz-moscada ralada

250 ml de água

Modo de preparo:

Em uma panela, ferva a água em fogo médio e desligue o fogo. Adicione o chá preto e o anis-estrelado, tampe e deixe descansar por 5 minutos. Coe, finalize com a noz-moscada e mexa bem antes de transferir para a xícara. Sirva em seguida.

6. Chá termogênico de açafrão com limão

Ingredientes:

1 canela em pau

1/2 l de água

Suco de1 limão

1 colher de chá de açafrão em pó

Modo de preparo:

Em uma panela, coloque a água e a canela e leve ao fogo médio. Ferva por 5 minutos, desligue o fogo e retire a canela. Adicione o açafrão em pó e o suco de limão e misture bem. Sirva em seguida.

7. Chá termogênico de erva-doce com limão e mel

Ingredientes:

1 colher de sopa de sementes de erva-doce

500 ml de água

Suco de 1/2 limão

1 colher de sopa de mel

Modo de preparo:

Em uma panela, coloque a água e as sementes de erva-doce e leve ao fogo médio. Assim que começar a ferver, reduza o fogo e deixe ferver por 3 minutos. Desligue o fogo, coe e adicione o suco de limão e o mel. Sirva em seguida.

Chá termogênico de canela com cravo-da-índia Crédito: Roman Rvachov | Shutterstock

8. Chá termogênico de canela com cravo-da-índia

Ingredientes:

3 canelas em pau

4 cravos-da-índia

1 pedaço de gengibre cortado em rodelas

2 rodelas de laranja

500 ml de água

Modo de preparo:

Em uma panela, coloque a água, as canelas, os cravos-da-índia, o gengibre e as rodelas de laranja e leve ao fogo médio. Ferva por 5 minutos e desligue o fogo. Depois, tampe a panela e deixe descansar por 10 minutos. Coe o chá e sirva em seguida.

9. Chá termogênico de matcha com hortelã

Ingredientes:

1 colher de chá de matcha em pó

500 ml de água

5 folhas de hortelã

1 colher de chá de mel

Modo de preparo:

Aqueça, em uma panela em fogo médio, a água até ficar quente, mas sem deixar ferver, para preservar as propriedades do matcha. Adicione o matcha em pó em uma xícara e despeje um pouco da água quente, misturando bem para criar uma pasta lisa sem grumos. Acrescente o restante da água quente e as folhas de hortelã, misturando delicadamente. Deixe a infusão descansar por 1 a 2 minutos, coe as folhas de hortelã e sirva com o mel.

10. Chá termogênico de hortelã com pimenta-rosa e limão

Ingredientes:

5 folhas de hortelã

1 colher de chá de pimenta-rosa levemente amassada

Suco de 1/2 limão

250 ml de água

Modo de preparo:

Em uma panela, ferva a água em fogo médio. Após, adicione as folhas de hortelã e a pimenta-rosa. Deixe em infusão por 5 minutos. Coe, adicione o suco de limão e misture bem antes de consumir.

11. Chá termogênico de casca de abacaxi com gengibre

Ingredientes:

Casca de 1/2 abacaxi higienizada

1 colher de chá de gengibre fresco ralado

500 ml de água

Modo de preparo:

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Adicione a casca de abacaxi e o gengibre. Ferva por 10 minutos. Retire do fogo, tampe e deixe descansar por 5 minutos. Coe e sirva em seguida.