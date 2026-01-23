9 chás para ajudar a combater gordura abdominal

Publicado em 23 de janeiro de 2026 às 15:51
Alguns chás, quando combinados com uma dieta equilibrada e exercícios físicos regulares, podem auxiliar no processo de emagrecimento e na queima da gordura abdominal. Isso porque eles ajudam a acelerar o metabolismo, facilitam a digestão e são antioxidantes e termogênicos. Além disso, essas bebidas também combatem o inchaço e promovem a eliminação de toxinas, contribuindo para uma perda de peso mais eficaz.
Abaixo, confira como preparar 9 receitas de chás para ajudar a combater gordura abdominal!
Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Adicione a goji berry e desligue o fogo. Tampe e deixe em infusão por 10 minutos. Sirva em seguida.
Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Adicione o gengibre, reduza o fogo e ferva por 10 minutos. Desligue o fogo e coe o chá. Acrescente o suco de limão e misture. Sirva em seguida.
Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Desligue o fogo e adicione as flores secas de hibisco. Tampe e deixe em infusão por 10 minutos. Coe o chá e sirva em seguida.
Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Desligue o fogo e adicione as folhas secas de dente-de-leão. Tampe e deixe em infusão por 10 minutos. Coe o chá e sirva em seguida.
Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Desligue o fogo e adicione as folhas secas de alcachofra. Tampe e deixe em infusão por 10 minutos. Coe o chá e adicione o suco de limão. Sirva em seguida.
Em uma panela, coloque a casca de abacaxi e de laranja, o gengibre em pó e a água e leve ao fogo médio para ferver. Ferva por 10 minutos e desligue o fogo. Adicione a carqueja, tampe e deixe em infusão por 5 minutos. Coe o chá e sirva em seguida.
Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Desligue o fogo e adicione a cavalinha seca. Tampe e deixe o chá em infusão por 10 minutos. Coe o chá e sirva em seguida.
Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para aquecer, mas não deixe ferver. Quando estiver quente, coloque as folhas de chá verde. Desligue o fogo, tampe e deixe o chá em infusão por 5 minutos. Coe e adicione o suco de limão. Sirva em seguida.
Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Desligue o fogo e adicione a canela. Tampe e deixe em infusão por 8 minutos. Coe o chá e sirva em seguida.
