Ao Vivo

Oscar 2026: HZ faz live para debater sobre favoritos, surpresas e polêmicas

Live acontece nesta sexta-feira (13), às 18h, com transmissão pelo Instagram @hz.entrete e pelo Youtube de A Gazeta

Publicado em 12 de março de 2026 às 16:03

HZ faz live para debater sobre favoritos, surpresas e polêmicas Crédito: HZ / A Gazeta

A temporada de premiações está chegando ao momento mais aguardado do ano e os fãs de cinema já estão fazendo seus palpites para a grande noite de Hollywood. Para entrar no clima, HZ promove nesta sexta-feira (13), às 18h, a live “Esquenta do Oscar 2026: favoritos, surpresas e polêmicas”, transmitida pelo Instagram @hz.entrete e pelo Youtube de A Gazeta.

A conversa reúne alguns dos cinéfilos da Rede Gazeta que vêm acompanhando a corrida pelas estatuetas. Participam do bate-papo Aline Almeida, repórter de HZ; Farley Sil, editor de mídia audiovisual; e os estagiários Juliana Indami e André Cypreste, que vão analisar os indicados das principais categorias e discutir quem tem mais chances de vencer.

Durante a live, o grupo vai comentar as principais categorias da premiação, como Melhor Filme, Melhor Ator e Melhor Filme Internacional, além de falar sobre os favoritos da temporada, possíveis surpresas e aquelas polêmicas que sempre movimentam os bastidores do Oscar.

Quem quiser acompanhar o debate pode acessar o Instagram de HZ (@hz.entrete) ou o Youtube @AGazetaES na próxima sexta-feira (13), às 18h, e participar ao vivo enviando comentários. Para os apaixonados por cinema, é a chance de discutir teorias, defender favoritos e entrar de vez no clima da maior premiação da indústria cinematográfica.

