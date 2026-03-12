Editorias do Site
Oscar reforça a segurança da cerimônia após alerta de ataque de drones iranianos

Produção do evento trabalha em colaboração com a polícia. FBI sinaliza possivel retaliação na Costa Oeste

Publicado em 12 de março de 2026 às 10:31

O apresentador Conan O'Brien participa da abertura do tapete vermelho da 98ª edição do Oscar em Los Angeles
O apresentador Conan O'Brien participa da abertura do tapete vermelho da 98ª edição do Oscar em Los Angeles Crédito: Daniel Cole/REUTERS

A segurança da cerimônia do Oscar foi reforçada após um alerta do FBI às autoridades da Califórnia sobre a possibilidade de um ataque com drones na Costa Oeste dos Estados Unidos. Segundo as informações divulgadas pela imprensa americana, a ameaça estaria ligada a uma retaliação do Irã.

Mesmo com o alerta do FBI, os organizadores dizem que os protocolos de segurança seguem o padrão aplicado em todos os anos de premiação. A produção do evento disse que trabalha em colaboração constante com o FBI e com o Departamento de Polícia de Los Angeles para garantir a proteção do público e dos convidados.

Apesar das preocupações com a segurança, o apresentador da cerimônia Conan O'Brien já apareceu no tapete vermelho montado em Hollywood para os preparativos da premiação.

Durante entrevista coletiva, o produtor Raj Kapoor disse que a equipe monitora constantemente o cenário internacional. Segundo ele, a prioridade é garantir que todos os participantes e espectadores se sintam seguros durante o evento.

A cerimônia do Oscar acontecerá no dia 15 de março, às 20h, no Dolby Theatre. No Brasil, a cerimônia será transmitida pelos canais Globo e TNT ou nos serviços de streaming da HBO Max e Globoplay.

