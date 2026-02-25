Brinde ao cinema

Conheça 3 vinhos que serão servidos na noite do Oscar 2026

Rótulos franceses são importados para o Brasil pela World Wine e vendidos a partir de R$ 249 a garrafa

Publicado em 25 de fevereiro de 2026 às 15:41

Seleção do Oscar foi pensada para acompanhar longas horas de celebração Crédito: jazz3311/Shutterstock

No próximo dia 15 de março, enquanto os holofotes estarão voltados para o tapete vermelho do Oscar e os discursos emocionados tomarão conta da tela, um outro ritual acontecerá longe das câmeras — mas com o mesmo rigor de curadoria.

Os vinhos servidos na noite da maior premiação do cinema seguem critérios tão exigentes quanto a própria cerimônia: elegância, consistência, sofisticação e absoluta compatibilidade com o perfil dos convidados e da audiência global que acompanha o evento.

Desde 2023, a Clarendelle e a histórica Domaine Clarence Dillon são responsáveis pelos vinhos servidos nos eventos ligados à Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, incluindo a noite mais aguardada do cinema mundial. A escolha não é casual.

Trata-se de uma seleção pensada para acompanhar longas horas de celebração, trânsito entre ambientes e paladares internacionais — vinhos de equilíbrio preciso, frescor e refinamento, capazes de agradar tanto aos grandes conhecedores quanto aos convidados que simplesmente desejam brindar.

Disponíveis no Brasil

Na edição deste ano, seis rótulos compõem a carta oficial da cerimônia. Desses, quatro chegam ao Brasil pela importadora World Wine — e três deles com exclusividade absoluta. São justamente esses vinhos que permitem um pequeno luxo a quem assiste à premiação de casa: provar, na mesma noite, os mesmos rótulos que circulam entre o Dolby Theatre, o Green Room e o tradicional Governors Ball.

O Clarendelle Blanc expressa o lado mais luminoso de Bordeaux, combinando frescor, tensão e uma elegância quase cinematográfica. O Clarendelle Rosé, preciso e contemporâneo, traduz a sofisticação descontraída que hoje domina os grandes eventos internacionais. Já o Clarendelle Rouge revela estrutura e harmonia em um tinto pensado para longas conversas, celebrações e múltiplos brindes — exatamente como pede a noite do Oscar.

Rosé, branco e tinto produzidos em Bourdeaux pelo Domaine Clarence Dillon Crédito: Acervo/World Wine

Para quem não estará entre os convidados da Academia, fica a oportunidade de brindar com os mesmos vinhos escolhidos para uma das cerimônias mais emblemáticas do planeta. Confira detalhes sobre três desses rótulos:

1 Clarendelle Rouge 2017 – Bordeaux, França (R$ 299) Assinado pela equipe do Château Haut-Brion, este Bordeaux revela um equilíbrio clássico entre fruta madura, especiarias e notas sutis de carvalho francês. A predominância de Merlot confere maciez e fluidez, enquanto as uvas Cabernet Sauvignon e Cabernet Franc aportam estrutura e profundidade. Um tinto sedoso, de taninos finos e final persistente, pensado para acompanhar longas celebrações.



2 Clarendelle Blanc 2023 – Bordeaux, França (R$ 299) Um branco de Bordeaux que traduz frescor e precisão, com perfil aromático marcado por frutas brancas, flores e delicadas notas minerais. A combinação de Sauvignon Blanc, Sémillon e Muscadelle resulta em textura elegante e acidez vibrante, sem passagem por madeira. Versátil e refinado, é um vinho que alia leveza, equilíbrio e tipicidade regional.



3 Clarendelle Rosé 2023 – Bordeaux, França (R$ 249) Rosé contemporâneo e sofisticado, elaborado pela mesma equipe responsável pelos grandes crus de Haut-Brion. Combina frutas vermelhas frescas, toques cítricos e nuances florais em um conjunto de acidez equilibrada e taninos delicados. Expressa com clareza o lado mais leve e atual do terroir bordalês, sem abrir mão da elegância.



