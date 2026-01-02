Novos vinhos brasileiros para ficar de olho em 2026; veja dicas

2

Maria Maria Isabela Syrah

A safra 2023 do Isabela, Syrah da cidade de Boa Esperança, em Minas Gerais, conquistou uma medalha de ouro e a nota histórica de 96 pontos na edição de 2025 da Decanter World Wine Awards. Trata-se de um vinho de inverno, sem passagem por barrica de carvalho, que apresenta ótimo aroma, é rico em frutas vermelhas e negras e revela um toque de couro. Vale aerá-lo um pouco antes de servir, para equilibrar o álcool e fazer com que evolua na taça. Quanto: R$ 250, no restaurante Kairu, em Vila Velha. (27) 99852-3352.

