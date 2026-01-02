Novos vinhos brasileiros para ficar de olho em 2026; veja dicas

O mercado de vinhos brasileiros em 2025 ficou marcado por um crescimento na produção e pelo surgimento de novos terroirs. O lançamento de rótulos premium e exemplares premiados internacionalmente também foram destaques deste ano, mostrando que o mapa da vitivinicultura nacional vem se qualificando cada vez mais com tecnologia e inovação.
- Um vinho mineiro chamou atenção em uma das principais publicações especializadas na bebida em todo o mundo. Produzido pela vinícola Maria Maria, o Isabela Syrah da safra 2023 obteve a maior pontuação já registrada para um rótulo brasileiro na prestigiada revista Decanter: 96 pontos.
Maria Maria Isabela Syrah 2023: 96 pontos na Decanter em 2025. Crédito: Reprodução/Instagram @vinhosmariamaria
- Os espumantes nacionais sempre deram o que falar, mas desta vez os moscatéis ganharam maior notoriedade. O Salton Ouro Moscatel e o Amitié Moscatel Premium ficaram entre os 12 melhores do mundo no concurso Effervescents du Monde, realizado na França.
- Também teve vinho capixaba roubando a cena em 2025. Pela primeira vez, um rótulo produzido no Espírito Santo foi selecionado entre as amostras de destaque na Avaliação Nacional de Vinhos da safra 2025. O responsável por esse feito foi o Virtù, da Cantina Mattiello, de Santa Teresa, um dos mais representativos entre os 533 rótulos das 76 vinícolas inscritas.
- Um terroir brasileiro que chamou atenção foi Guaranhuns, no agreste pernambucano. Lá são utilizadas técnicas adaptadas às características locais e a um microclima de altitude (quase 900 metros), com noites frias e boa amplitude térmica, ideal para uvas finas como Malbec, Merlot, Cabernet Franc e Chardonnay.
O aumento na quantidade de vinícolas e de enólogos jovens e bem formados tem sido fundamental para o novo cenário do vinho brasileiro, já marcado por uma expansão geográfica que vai muito além da Serra Gaúcha.
Vinhos mais acessíveis, versáteis e conectados ao estilo de vida moderno é o que temos encontrado pelo Brasil, em um consumo que vai além da taça, integra experiências e turismo e valoriza o que há de melhor em nosso terroir.
5 vinhos brasileiros para ficar de olho em 2026
-
1
Virtù Cantina Mattiello 2025
Blend de 50% Tannat e 50% Merlot com uvas cultivadas no Vale do São Francisco, esse rótulo é vinificado em Santa Teresa pela vinícola Mattiello, por meio de um projeto que opera nas montanhas capixabas desde 1996. O vinho traz notas de frutas vermelhas, com nota sutil de madeira - resultado da maturação de quatro meses em carvalho francês. Potente, tem taninos marcantes e bom final de boca. Quanto: R$ 110, na Cantina Mattiello, em Santa Teresa. (27) 99908-5282.
-
2
Maria Maria Isabela Syrah
A safra 2023 do Isabela, Syrah da cidade de Boa Esperança, em Minas Gerais, conquistou uma medalha de ouro e a nota histórica de 96 pontos na edição de 2025 da Decanter World Wine Awards. Trata-se de um vinho de inverno, sem passagem por barrica de carvalho, que apresenta ótimo aroma, é rico em frutas vermelhas e negras e revela um toque de couro. Vale aerá-lo um pouco antes de servir, para equilibrar o álcool e fazer com que evolua na taça. Quanto: R$ 250, no restaurante Kairu, em Vila Velha. (27) 99852-3352.
-
3
Marselan Villa Triacca Vinícola & SPA
Outro destaque na Avaliação Nacional de Vinhos, da safra 2025, esse vinho é produzido por uma vinícola do Distrito Federal em meio ao cerrado. Marselan frutado, com bom corpo, taninos macios e notas de especiarias e carvalho. Valor sob consulta. Mais informações: www.villatriacca.com.br
-
4
Espumante Berkano Cuvée Nature
A Berkano foi uma das vinícolas gaúchas que despontou na produção de espumantes de qualidade em 2025. Elaborado com uvas Pinot Noir e Chardonnay, e com parte do vinho amadurecido por três meses em barricas de carvalho francês, é elaborado seguindo o método tradicional (segunda fermentação na garrafa e 18 meses de autólise). Na boca, traz uma explosão de sensações e uma acidez viva e marcante, contrastada com cremosidade intensa. Quanto: R$ 199, no Empório Vino Adega do Sul. (27) 99249-2351 e @emporiovinodosul.
-
5
Alvorecer Malbec Vinícola Mello
Outro vinho que colecionou premiações ao longo de 2025 foi o rótulo pernambucano Alvorecer. Destaque na Revista Adega, no Guia Descorchados e também na Decanter, esse Malbec de Guaranhuns se mostra com identidade própria. É um vinho fresco que une acidez equilibrada e taninos sedosos, características pouco associadas ao clima nordestino. Tinto frutado com aromas de cerejas frescas, ervas e leve toque mineral, realmente surpreende. Valor sob consulta. Mais informações: (87) 99196-9260 e www.mellovinicola.com.br.
