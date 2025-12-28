5 novos restaurantes que marcaram a gastronomia do ES em 2025

Restaurantes, bares, cafeterias, confeitarias, padarias artesanais, cervejarias: o que há de novo para se frequentar no circuito capixaba você confere aqui, na coluna Pitadas. Ao longo de 2025, o espaço semanal de HZ para notícias gastronômicas trouxe novidades que deram (e continuarão dando) o que falar.
Algumas delas estão na lista abaixo, que relembra a chegada de um restaurante grandioso a um antigo casarão de Vila Velha, trazendo o que há de mais moderno na cozinha brasileira.
Outro marco deste ano são os bares/restaurantes que apostam em pratos para dividir - um na Praia do Canto e outro na Mata da Praia. Fechando a retrospectiva em Vitória, um boteco de chef faz da estufa protagonista e um balcão de apenas 10 lugares é o cenário de experiências de alta gastronomia japonesa. Veja a seguir.
Novos bares e restaurantes que se destacaram em 2025
1
Local histórico, menu moderno
O restaurante mais comentado no meio gastronômico capixaba em 2025, tanto por chefs e profissionais da área como por foodies e frequentadores do circuito local, abriu suas portas em maio, em uma região histórica de Vila Velha. Trata-se do Kairū, que instalou sua cozinha brasileira com pegada moderna na Prainha, em um casarão de 1928. Sob o comando do chef Igor Trarbach, a casa já recebeu para eventos chefs renomados do Espírito Santo e da nova cena nacional, como Cadu Evangelisti, Léo Abreu e Mohamad Hindi. Gyoza de pato no tucupi, camarão com vatapá e pipoca de sagu (foto), peixe ao curry baiano e onigiri de língua são opções do cardápio, que acaba de ser renovado para o verão. O Kairū encontra-se de recesso e retorna em 2 de janeiro de 2026. Reservas e mais informações: @kairurest. FOTO: Igor Trarbach
2
Comes e bebes na Mata da Praia
Comidinhas no estilo fusion, coquetelaria criativa e uma varanda a meia-luz, onde é possível escolher entre mesa comum e cadeira de praia: é assim o Cuco Gastrobar, aberto em julho no circuito de restaurantes entre os bairros Mata da Praia e República, na Capital. Quem assina o cardápio é Caio Miranda Simões, combinando referências da cozinha nacional, em especial a nordestina, com iguarias típicas de outros países da América Latina (arepa com cupim desfiado/foto) e também da Ásia (sanduíche de língua empanada, yakitori de camarão, lulas salteadas com gochujang). O restaurante está em recesso e volta a funcionar no dia 6 de janeiro de 2026. Reservas e mais informações: @cuco.gastrobar. FOTO: Reprodução/Instagram
3
Desbravando a Praia do Canto
Após retornar de Portugal para Vitória, o casal de chefs capixabas Yara Segatti e Fábio Mosé abriu o Eugênio Cozinha e Bar, focado em pratos para compartilhar. O local escolhido foi uma esquina da Praia do Canto nunca antes ocupada pela gastronomia, entre as ruas Eugênio Netto e Madeira de Freitas. Desde junho, quando foi inaugurado, o point se firma como um dos mais movimentados nessa área do bairro, que em breve terá novos restaurantes. No menu, dominado por referências europeias e asiáticas, destacam-se camarões al ajillo (foto), croquete de carne de panela com aioli de gochujang, bacalhau à Brás e musse de chocolate com azeite de oliva, praliné e flor de sal. A casa retorna do recesso no dia 9 de janeiro de 2026. Reservas e mais informações: @eugeniocozinhaebar. FOTO: Pablo Gonçalves
4
Boteco de chef em Jardim Camburi
Intitular-se "bar de estufa" faz do Tia Vitória um botequim gourmetizado? Para muitos que frequentam a nova casa de Mônica Pimentel, chef experiente que por anos comandou o Bendito Bistrô (já extinto), o que define o local é a qualidade da comida - e isso basta. Tira-gostos clássicos, como dobradinha no feijão manteiga, fígado com jiló, moela ensopada, carne de panela, torresmo de barriga de porco e manjubinha frita são hits na casa, que também serve deliciosas coxinhas e empadinhas. Localizado em Jardim Camburi, na Capital, o bar abre à noite de terça a sexta, e para almoço aos sábados e domingos. Reservas e mais informações: @tiavitoria.bar. FOTO: Vitor Jubini
5
Alta gastronomia japonesa
No final de novembro, abriu suas portas na Praia do Canto o Ma Omakase, que marca a mudança do chef Danilo Faria (Suzushi/Uni Sushi Ya e Mai Yakisoba Ya) de Vila Velha para Vitória. No balcão de 10 lugares, apenas sob reserva, o cliente pode usufruir de uma experiência de alta gastronomia com fidelidade a tradições japonesas. Durante o menu-degustação, preparado pessoalmente pelo chef, são servidas iguarias como vieira, ova de ouriço, hamachi (olhete importado do Japão/foto), caranguejo-das-neves, fígado de tamboril, caviar e cortes variados de atum bluefin. Em 2026, o local funcionará também como um centro de cultura japonesa, realizando eventos em parceria com a Associação Nikkei de Vitória. Rua Eugênio Netto, 106. Reservas e mais informações: @maomakase. FOTO: Evelize Calmon
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Atualização
28/12/2025 - 7:02
Por um problema técnico, a primeira versão desta matéria citava apenas quatro restaurantes, e não cinco. O texto foi atualizado.