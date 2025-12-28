5 novos restaurantes que marcaram a gastronomia do ES em 2025

No final de novembro, abriu suas portas na Praia do Canto o Ma Omakase, que marca a mudança do chef Danilo Faria (Suzushi/Uni Sushi Ya e Mai Yakisoba Ya) de Vila Velha para Vitória. No balcão de 10 lugares, apenas sob reserva, o cliente pode usufruir de uma experiência de alta gastronomia com fidelidade a tradições japonesas. Durante o menu-degustação, preparado pessoalmente pelo chef, são servidas iguarias como vieira, ova de ouriço, hamachi (olhete importado do Japão/foto), caranguejo-das-neves, fígado de tamboril, caviar e cortes variados de atum bluefin. Em 2026, o local funcionará também como um centro de cultura japonesa, realizando eventos em parceria com a Associação Nikkei de Vitória. Rua Eugênio Netto, 106. Reservas e mais informações: @maomakase. FOTO: Evelize Calmon