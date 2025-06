Pitadas

Pratos para dividir são destaque em novo point gastronômico de Vitória

Eugênio Cozinha e Bar foi inaugurado há poucos dias na Praia do Canto. Veja também: os restaurantes do Santa Jazz, em Santa Teresa

Publicado em 6 de junho de 2025 às 06:00

Opções para compartillhar vão da entrada à sobremesa Crédito: Pablo Gonçalves

A rua Eugênio Netto, na Praia do Canto, é o endereço do mais novo point gastronômico de Vitória. O Eugênio Cozinha e Bar, inaugurado há poucos dias na esquina com a Madeira de Freitas, propõe entradas, petiscos, pratos e sobremesas para compartilhar. >

"Não queremos ser só um bar", afirmam os chefs da casa, Fábio Mosé e Yara Segatti, que ao retornar de uma temporada em Portugal, abriram em Vitória o delivery Fixe Burger, hoje extinto. O Eugênio já era um projeto do casal na época, e ganhou forma com um cardápio diversificado, repleto de influências europeias e asiáticas. >

Os chefs Yara Segatti e Fábio Mosé Crédito: Pablo Gonçalves

A começar pelo imperdível croquete de carne de panela com aioli de gochujang (pasta de pimenta coreana), são muitas as boas pedidas no menu. Nossa reportagem provou algumas delas, a convite dos chefs. >

Croquete Eugênio (R$ 9 a unidade) Crédito: Pablo Gonçalves

Surpreendente, o tártaro de atum fresco com ponzu chilli oil, pepino japonês, dedo-de-moça, óleo de gergelim, amendoim, cebolinha, pó de nori e folha de arroz crocante representa a Ásia ao lado do delicioso Korean Fried Chicken - asinhas de frango fritas e glaceadas com mel e gochujang, picles de aipo e gergelim. >

>

Em uma das sobremesas, sabores intensos também marcam presença. A combinação de musse de chocolate, praliné de avelã, azeite de oliva extravirgem português, flor de sal e raspas de laranja é simplesmente imperdível. >

Musse Chocolatuda (R$ 24) Crédito: Pablo Gonçalves

Tradições portuguesas, como o Bacalhau à Brás (R$ 53) e o Preguinho, sanduíche de pão francês com filé mignon, queijo, demi-glace e aioli (R$ 32), também não ficam de fora da mistura, que inclui um clássico de origem espanhola: camarões ao alho (ou gambas al ajillo), perfumados com vinho branco e temperos como páprica defumada e coentro. >

Opções do cardápio 1 de 6

A carta de coquetéis, assinada pelo bartender e consultor Rick Astley (ex-Don Camaleone), vem com seis receitas autorais e quatro clássicas (a partir de R$ 33). As cervejas são long neck, e os vinhos em garrafa, brancos e tintos, custam de R$ 90 a R$ 160.>

O funcionamento é de terça a sábado, das 18h às 23h, e domingo, das 12h às 15h30. Há mesas na calçada, que é toda coberta, e um salão climatizado. Mais informações: @eugeniocozinhaebar. >

Gastronomia ao som de jazz

A 12ª edição do Santa Jazz, Festival Internacional de Jazz e Bossa de Santa Teresa, está confirmada para os dias 13, 14 e 15 de junho, no parque de exposições da cidade, e terá como destaque, além da música, a gastronomia. A praça de alimentação do evento contará com oito estandes de restaurantes, quatro cervejarias capixabas e uma adega exclusiva.

>

Massas, pizzas, risotos, carnes, esfihas, cafés e doces farão parte do cardápio, que terá itens a partir de R$ 15. Os estabelecimentos participantes neste ano são Bar Elite, Brisa Café, Cantina da Nonna, Costelitos, Fabrício Bar, La Dolina, Pasta Fine e Santa Sfiha. >

Pizza de rúcula com tomate confit da Pasta Fine será vendida no evento por R$ 75 Crédito: Eduardo Hargreaves

A seleção de vinhos é da importadora Vila Porto, que venderá em seu espaço 15 rótulos de seis nacionalidades. Já o público cervejeiro contará com chopes e cervejas artesanais, de estilos como Pilsen e IPA, produzidos pelas cervejarias Três Santas, Teresense, Bergerbier e Else. Mais informações: @festivalsantajazz. >

Sobremesa italiana em disputa Pela primeira vez, Vitória vai receber a Tiramisù World Cup Brasil, competição de confeitaria amadora que traz como tema uma das sobremesas italianas mais famosas do planeta, o tiramisù. A etapa na capital capixaba está marcada para o dia 21 de junho, no Instituto Gastronômico das Américas (IGA) - Av. Desembargador Dermeval Lyrio, 600, Mata da Praia - e as inscrições para participar da disputa seguem abertas até 15 de junho. A competição é voltada exclusivamente para confeiteiros amadores, maiores de 18 anos e que não atuem profissionalmente no setor. Seu desafio: preparar o melhor tiramisù do Espírito Santo. O vencedor dessa etapa garante uma vaga na semifinal nacional, que acontece em Campinas (SP), no dia 28 de junho. Além da vaga para a semifinal, o campeão capixaba receberá um curso de italiano da Associação Língua e Cultura Italiana do Espírito Santo (ALCIES) e poderá comemorar a conquista em um jantar especial, com direito a acompanhante, na Tomatto Trattoria. Inscrições pelo link: https://tiramisuworldcup.com/pt-br/selecao-brasil e mais informações pelo e-mail [email protected].



Os preços informados nesta coluna foram apurados no dia 5/06/2025.>

