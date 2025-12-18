Sindbares celebra 35 anos com festa em Vitória; veja fotos

O presidente do Sindbares-ES, Rodrigo Vervloet; o vice-governador Ricardo Ferraço; o secretário de Estado da Casa Civil, Júnior Abreu, e o secretário de Estado do Turismo, Victor Coelho: celebrando 35 anos de Sindbares-ES e confraternização do final de ano . Crédito: Cloves Louzada
Viva o Sindbares!
Nesta terça-feira (16), o Sindbares/Abrasel ES, reuniu no Ilha Buffet, associados, representantes de entidades parceiras, do governo Estadual e municipais do Espírito Santo em um encontro marcado pela celebração e pelo fortalecimento de laços. A confraternização de fim de ano da instituição foi um momento de integração, troca de experiências e reconhecimento do trabalho desenvolvido ao longo do ano. A ocasião foi ainda mais simbólica por celebrar os 35 anos da instituição, destacando uma trajetória pautada pela representatividade e pela atuação do sindicato em defesa do setor de bares e restaurantes. A noite também foi marcada por homenagens. Restaurantes como Papaguth, Churrascaria Sarandi e Doçaria Sonho de Mel receberam troféus em reconhecimento à sua história e contribuição para o fortalecimento do setor. O sócio-fundador e ex-presidente da instituição, Wilson Vettorazzo Calil, foi homenageado por sua trajetória, dedicação e relevante atuação em prol do segmento. Já Hercílio Alves da Silva Filho, do restaurante Pirão, e Salvador Muroni, do restaurante Ninho da Roxinha, receberam homenagem póstuma, em reconhecimento ao legado deixado para a gastronomia local. O design do troféu foi assinado pelo famoso estúdio Mirá por Vivian Chiabay.
POSSE
O novo presidente do Sindace - Sindicato dos Auditores de Controle Externo do Espírito Santo, Luís Filipe Vellozo, assumiu o cargo nesta terça-feira (16) na sede do Sindicato, na Enseada do Suá, destacando a união da categoria, o diálogo e a valorização do seu papel na sociedade. A função do auditor é fiscalizar a aplicação dos recursos públicos, produzindo estudos e relatórios técnicos que subsidiam as decisões do Tribunal de Contas. Estiveram na posse o presidente do TCE, Luiz Carlos Ciciliotti; a secretária-geral de controle externo, Simone Velten; o ex-conselheiro do TCE Sérgio Borges; a diretora executiva da Transparência Capixaba, Adila Damiani; o ex-prefeito de Vitória Luiz Paulo Vellozo Lucas, entre outros. Na foto, na ordem: Luiz Paulo Vellozo Lucas, Adila Damiani, Luís Filipe Vellozo, Luiz Ciciliotti, Sérgio Borges e Simone Velten. Crédito: Divulgação
Inovação
Priscila Passamani está na reta final da agenda de 2025, ano que ela começou e terminou buscando conhecimento e se atualizando com o que há de mais moderno em rejuvenescimento no mundo. A dermatologista, que abriu a temporada de congressos em Paris, no IMCAS 2025, finaliza o ano com uma imersão na Coréia do Sul, berço da medicina regenerativa e cuidados com a pele. Para 2026, Priscila mantém o foco nas tecnologias e protocolos que combinam ciência, constância e inovação.
O Clube do Marisco, confraria criada em 1986, promoveu sua confraternização de final de ano, com almoço, no Iate Clube do ES. Na foto: os marisqueiros Waldemar Nielsen, Idalberto Moro, Otacílio Pedrinha, Chico Lins, Paulo Erlacher, Getúlio Azevedo, Dionísio Corteletti, José Márcio Barros e José Luíz Kfuri e convidados.
NATAL
Carla Buaiz em clima de Natal no café da manhã dedicado as crianças em seu atelier na Praia do Canto. No sábado (20), a designer de joias recebe mães e filhas, pais e filhos, amigas e novos visitantes para o terceiro encontro especial de Natal, à partir das 10h . Crédito: Veida Lopes
Em Trancoso
A dermatologista Karina Mazzini e a terapeuta capilar Rubia Galvão escolheram Trancoso como destino para celebrar a chegada de 2026. Ícone do verão brasileiro, o vilarejo baiano será cenário do réveillon das duas, que encerram o ano em clima de descanso, boas energias e muita inspiração para o novo ciclo.
Nostalgia
Vem aí mais uma edição da festa Remember Blow Up, que promete muita nostalgia e diversão no coração de Vitória. A data já está definida: 16 de maio de 2026, no Na Vista. Os ingressos já começam a ser vendidos.
Menu
A Mariana Comério Clínica, em Vitória, ampliou sua proposta de cuidado integral ao incorporar um menu funcional criado para os pacientes. A novidade segue uma tendência que vem ganhando espaço entre clínicas de alto padrão, onde a experiência nutricional passa a integrar o atendimento. O novo cardápio reúne lanches e sobremesas saudáveis.
Encontro
Flávio Celso Santos Rosa, presidente do CRA-ES, receberá na tarde de quinta-feira (18), representantes institucionais, coordenadores e vices de câmaras temáticas e da Comissão ADM Mulher, na sede do conselho. O encontro será uma oportunidade para apresentar aspectos essenciais do planejamento estratégico da autarquia e assim integrar o grupo à atuação dessas lideranças em suas áreas de atuação.
Carta de vinhos
O Caçarola Bistrot lançará em janeiro sua carta ultra premium de vinhos, assinada por Vicente Jorge, wine hunter e fundador da Enclos Vinhos. Entre os destaques estará o Serego Aliguieri Vaio Armaron Amarone Classico 2017, das terras da família de Dante Alighieri, com mais de 670 anos de história. Um ícone do Vêneto que harmoniza perfeitamente com carnes nobres e risotos de trufas.
ENCONTRO
Pablo Marçal e Patrick Ribeiro: O Infinity Day – Imersão Empresarial 2025, que reuniu empresários, empreendedores e líderes em uma jornada de 12 horas de conteúdo, no Espaço Patrick Ribeiro, em Vitória. Crédito: Bruno Menezes
Este vídeo pode te interessar
A Gazeta integra oSaiba mais
Se você notou alguma informação incorreta em nosso conteúdo, clique no botão e nos avise, para que possamos corrigi-la o mais rápido o possível