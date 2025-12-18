Sindbares celebra 35 anos com festa em Vitória; veja fotos

Nesta terça-feira (16), o Sindbares/Abrasel ES, reuniu no Ilha Buffet, associados, representantes de entidades parceiras, do governo Estadual e municipais do Espírito Santo em um encontro marcado pela celebração e pelo fortalecimento de laços. A confraternização de fim de ano da instituição foi um momento de integração, troca de experiências e reconhecimento do trabalho desenvolvido ao longo do ano. A ocasião foi ainda mais simbólica por celebrar os 35 anos da instituição, destacando uma trajetória pautada pela representatividade e pela atuação do sindicato em defesa do setor de bares e restaurantes. A noite também foi marcada por homenagens. Restaurantes como Papaguth, Churrascaria Sarandi e Doçaria Sonho de Mel receberam troféus em reconhecimento à sua história e contribuição para o fortalecimento do setor. O sócio-fundador e ex-presidente da instituição, Wilson Vettorazzo Calil, foi homenageado por sua trajetória, dedicação e relevante atuação em prol do segmento. Já Hercílio Alves da Silva Filho, do restaurante Pirão, e Salvador Muroni, do restaurante Ninho da Roxinha, receberam homenagem póstuma, em reconhecimento ao legado deixado para a gastronomia local. O design do troféu foi assinado pelo famoso estúdio Mirá por Vivian Chiabay.